Политика

РИА НовостиРИА НовостиЮжная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Бибилов поручил согласовать открытие границы в Москвой.
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Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

Республика Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова. Запрет на пересечение границы с РФ действует с начала апреля в связи с пандемией.
ТАСС07:08

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Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

РИА Новости08:55

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

ТАСС07:08

Еще одна страна решила открыть границу с Россией

Lenta.ru07:48

Президент Южной Осетии сообщил о планах открытия границы с Россией

RT на русском07:39

Южная Осетия намерена открыть границу с РФ 15 сентября

Газета.Ru07:29

Южная Осетия откроет границу с Россией с 15 сентября

Известия07:22

Южная Осетия откроет границы с Россией 15 сентября

РБК08:17
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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 13:33, Ашберн
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Политический, государственный и военный деятель Республика Южная Осетия, действующий Президент Республики Южная Осетия с 21 апреля 2017 года. Председатель Парламента Республики Южная Осетия с 23 июня 2014 по 18 апреля 2017 года.
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