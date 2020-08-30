Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Бибилов поручил согласовать открытие границы в Москвой.В источнике
С чего всё началось
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября
Республика Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова. Запрет на пересечение границы с РФ действует с начала апреля в связи с пандемией.
ТАСС07:08
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