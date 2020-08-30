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РИА Новости
РИА Новости

Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Бибилов поручил согласовать открытие границы в Москвой.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

Республика Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова. Запрет на пересечение границы с РФ действует с начала апреля в связи с пандемией.
ТАСС07:08
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РИА Новости

Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

РИА Новости08:55
Газета.Ru

Южная Осетия намерена открыть границу с РФ 15 сентября

Газета.Ru07:29
Lenta.ru

Еще одна страна решила открыть границу с Россией

Lenta.ru07:48
RT на русском

Президент Южной Осетии сообщил о планах открытия границы с Россией

RT на русском07:39
РБК

Южная Осетия откроет границы с Россией 15 сентября

РБК08:17
Известия

Южная Осетия откроет границу с Россией с 15 сентября

Известия07:22
ТАСС

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

ТАСС07:08

Воронежский губернатор прокомментировал стрельбу в Северном лесу

Воронеж, 30 августа 2020, 21:52 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал конфликт в Северном лесу, в результате которого один человек получил ранение из травматического пистолета.
REGNUM14:52
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