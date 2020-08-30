Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

Невские Новости 22

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Бибилов поручил согласовать открытие границы в Москвой.