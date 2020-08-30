Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября
Президент отметил, что в ближайшее время будут согласованы действия с российской стороной и созданы одинаковые условия для пересечения границы гражданами обеих стран. Он уточнил, что если согласование с РФ пройдет быстрее, то границу откроют раньше 15 сентября.В источнике
С чего всё началось
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября
Республика Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова. Запрет на пересечение границы с РФ действует с начала апреля в связи с пандемией.
ТАСС07:08
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