Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

Невские Новости 10

Президент отметил, что в ближайшее время будут согласованы действия с российской стороной и созданы одинаковые условия для пересечения границы гражданами обеих стран. Он уточнил, что если согласование с РФ пройдет быстрее, то границу откроют раньше 15 сентября.