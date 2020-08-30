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ТАСС
ТАСС

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

Президент отметил, что в ближайшее время будут согласованы действия с российской стороной и созданы одинаковые условия для пересечения границы гражданами обеих стран. Он уточнил, что если согласование с РФ пройдет быстрее, то границу откроют раньше 15 сентября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

Республика Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова. Запрет на пересечение границы с РФ действует с начала апреля в связи с пандемией.
ТАСС07:08
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РИА Новости

Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

РИА Новости08:55
РБК

Южная Осетия откроет границы с Россией 15 сентября

РБК08:17
Известия

Южная Осетия откроет границу с Россией с 15 сентября

Известия07:22
RT на русском

Президент Южной Осетии сообщил о планах открытия границы с Россией

RT на русском07:39
Газета.Ru

Южная Осетия намерена открыть границу с РФ 15 сентября

Газета.Ru07:29
Lenta.ru

Еще одна страна решила открыть границу с Россией

Lenta.ru07:48
ТАСС

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

ТАСС07:08

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу
РИА Новости08:52
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В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.
News.ru15:06
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Смартфон Sony Xperia 5 II выйдет уже 17 сентября

В сентябре прошлого года, на выставке IFA 2019, Sony представила свой смартфон под названием Sony Xperia 5. Согласно последним утечкам Sony готовит преемника этой модели под названием Sony Xperia 5 II.
ITZine.ru28 августа в 03:35
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Генштаб Белоруссии: соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Соседние с Белоруссией страны НАТО наращивают военный потенциал и усиливают разведку, заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ.
Газета.Ru15:01
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Суд арестовал задержанного в Крыму представителя Кадырова

Задержанный в Крыму представитель главы Чечни в Ивановской области Иса Эдильсултанов, которого следствие подозревает в организации особо крупного мошенничества группой лиц, арестован судом по ходатайству следствия.
Примечания04:52
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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