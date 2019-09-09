Политика
ТАССЮжная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
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с чего всё началось
«В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией… в целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Раздахан" и "Синагур"»,— говорится в заявлении КГБ Южной Осетии.Коммерсантъ13:40
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Авто
Показали первые рендеры пикапа Tesla
Компания Tesla в ближайшее время выпустит собственный электрический пикап, фотографии которого уже опубликованы в Сети.
Rusargument 11:52
Футбол
Селихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев
По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
Soccer.ru 10:32
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Политика
Лавров впервые посетит Иракский Курдистан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября впервые посетит Иракский Курдистан.
РБК 16:43
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Технологии
The Last of Us: Part II покажут прессе уже 24 сентября: похоже, скоро анонсируют дату выхода
Игромания.ру 16:58
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Депутат подчеркнул, что скорая помощь продолжит оказывать россиянам бесплатную медицинскую помощь, но те, кто препятствуют этому, совершая ложные вызовы, понесут ответственность.
Газета.Ru 01:48
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Футбол
Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020
Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:48
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана
Головин навесил со штрафного, а Марио Фернандес головой отправил мяч в цель - 1:0. Сборная России берет очередные три очка и делает еще один шаг на пути к финальному турниру чемпионата Европы-2020.
Российская газета 16:38
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Футбол
Бельгия разгромила Шотландию, Кипр обыграл Сан-Марино
Кипр на выезде обыграл Сан-Марино 4:0. Сборная Бельгии лидирует в группе I с шестью победами в шести матчах, опережая Россию на три очка.
Советский спорт 16:40
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru 16:01
Происшествия
В Германии шесть пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
Прибывающий в берлинский аэропорт Тегель самолет попал в зону турбулентности, в результате инцидента шесть человек были госпитализированы, сообщает пожарная служба Берлина.
РИА Новости 13:59
Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Футбол
«В Катаре Жирков с капельницей в руке не испортит картину». Дзюба — о сборной и новом контракте
Перед отборочным матчем сборной России против сборной Казахстана капитан нашей национальной команды Артем Дзюба дал корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу интервью, из которого вы узнаете: как он мучился после победы над Шотландией; что ждет Вячеслава Караваева в Петербурге; почему Артем не уехал в Англию летом; в чем причина неудачной игры "Зенита" в августе.
Sport24.ru 12:05
Футбол
Россия — Казахстан: Мариу Фернандес открыл счет в концовке встречи
Защитник сборной России Мариу Фернандес открыл счет в отборочном матче Евро-2020 против команды Казахстана.
Спорт-Экспресс 16:29
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
Вести.Ru 16:29
Политика
Путин обсудил с Миллером вопросы поставок газа в Китай
Владимир Путин предложил рассмотреть также варианты поставки газа в Китай через Монголию и Ямал.
МИР 24 09:00