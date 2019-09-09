с чего всё началось

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Показали первые рендеры пикапа Tesla Компания Tesla в ближайшее время выпустит собственный электрический пикап, фотографии которого уже опубликованы в Сети.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Лавров впервые посетит Иракский Курдистан Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября впервые посетит Иракский Курдистан.

Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

Общество Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Происшествия Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Общество В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи Депутат подчеркнул, что скорая помощь продолжит оказывать россиянам бесплатную медицинскую помощь, но те, кто препятствуют этому, совершая ложные вызовы, понесут ответственность.

Политика Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».

Футбол Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020 Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Футбол Сборная России вырвала победу у Казахстана Головин навесил со штрафного, а Марио Фернандес головой отправил мяч в цель - 1:0. Сборная России берет очередные три очка и делает еще один шаг на пути к финальному турниру чемпионата Европы-2020.

Происшествия В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Футбол Бельгия разгромила Шотландию, Кипр обыграл Сан-Марино Кипр на выезде обыграл Сан-Марино 4:0. Сборная Бельгии лидирует в группе I с шестью победами в шести матчах, опережая Россию на три очка.

Происшествия В Германии шесть пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности Прибывающий в берлинский аэропорт Тегель самолет попал в зону турбулентности, в результате инцидента шесть человек были госпитализированы, сообщает пожарная служба Берлина.

Футбол «В Катаре Жирков с капельницей в руке не испортит картину». Дзюба — о сборной и новом контракте Перед отборочным матчем сборной России против сборной Казахстана капитан нашей национальной команды Артем Дзюба дал корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу интервью, из которого вы узнаете: как он мучился после победы над Шотландией; что ждет Вячеслава Караваева в Петербурге; почему Артем не уехал в Англию летом; в чем причина неудачной игры "Зенита" в августе.

Футбол Россия — Казахстан: Мариу Фернандес открыл счет в концовке встречи Защитник сборной России Мариу Фернандес открыл счет в отборочном матче Евро-2020 против команды Казахстана.

Политика На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование» Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.

Происшествия Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.