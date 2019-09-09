Политика
Народные новостиЮжная Осетия закрыла границу с Грузией на определенный срок
Южная Осетия закрывает границу с Грузией на неопределенный срок. В Цхинвале уже заявили, что принятое решение было обусловлено нагнетанием соседнего государства ситуации на границах.
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с чего всё началось
«В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией… в целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Раздахан" и "Синагур"»,— говорится в заявлении КГБ Южной Осетии.Коммерсантъвчера в 13:40
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:50, Вашингтон
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:50, Вашингтон
Кино
Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде
ТАСС вчера в 09:30
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Политика
Россия и Украина собираются провести новый обмен заключенными
URA.Ru вчера в 21:47
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумалась об усыновлении седьмого ребенка
Знаменитость заботится о шести детях, а сейчас всерьез задумалась об усыновлении седьмого.
Пятый канал вчера в 20:52
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
Сельским пенсионерам планируют сохранить дополнительные выплаты
В Госдуму внесён законопроект, позволяющий сохранить дополнительные выплаты труженикам села.
Общественное телевидение России 00:20
Армия и оружие
В США раскрыли выгоду Вашингтона от размещения военных в Польше
Южный Федеральный вчера в 23:54
Наука
Гормон роста человека позволил сбросить два эпигенетических года
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Политика
Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу
Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
Вестник вчера в 11:25
Финансы
Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов
За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
США вернули Украине похищенную нацистами картину
Посольство Украины в США завершило процедуру возвращения картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», сообщило посольство Украины 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 00:37
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM вчера в 06:31
Происшествия
Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком
iReactor вчера в 13:56
Политика
Трамп ответил критикам своих волос
Известия вчера в 21:23
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма вчера в 11:23
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru вчера в 01:48
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Происшествия
Самолет Utair не смог сесть в Тюмени с первого раза
URA.Ru вчера в 23:54
Происшествия
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Простые средства, которые спасут от повышенного давления
Справиться с повышенным давлением поможет и чеснок.
Стерлеград вчера в 01:00
Театры
Спектакль с обнаженной актрисой в ванне шокировал жителей Челябинска
В ходе представления актрисы сидят на унитазе, принимают ванну и бреют ноги. Некоторые зрители не выдерживали и уходили.
КП - Челябинск вчера в 23:12
Футбол
Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»
Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Гаджеты
Смартфон Honor V30 получит инновационный процессор Kirin 990 от Huawei
Актуальные Новости вчера в 08:13
Политика
На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР
Российская газета вчера в 04:30