Политика

ТАССТАССЮжная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
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с чего всё началось
«В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией… в целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Раздахан" и "Синагур"»,— говорится
 в заявлении КГБ Южной Осетии.
Коммерсантъ13:40

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Власти Южной Осетии приняли решение закрыть границу с Грузией

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Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии

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Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Вести.Ru14:42

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Коммерсантъ13:40

Опубликованы секретные документы о планах Грузии по Южной Осетии

Взгляд.ру14:51

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Московский Комсомолец13:26
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон

Обсуждены вопросы обеспечения безопасности государства

ИА RSOnews03:11
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Футбол

Россия — Казахстан 0:0 (Перерыв)

Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости вчера в 17:05
Футбол

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Защитник «Реала» Рафаэль Варан предположил, что его новый одноклубник Альфонс Ареола может составить конкуренцию основному вратарю мадридцев Тибо Куртуа.
Матч ТВ 14:03
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Газета.Ru 13:46
Происшествия

В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Авто

Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км

Ведомости 03:00
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Все действующие губернаторы побеждают на выборах в своих регионах

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Экономика

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ПРАЙМ 14:49
Происшествия

Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу

Газета.Ru 15:26
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета 09:18
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество

В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер

В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
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Авто

Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey

На стартовавшем в Чэнду автосалоне компания Honda представила обновленную версию минивэна Honda Elysion.
Новые автомобили вчера в 21:40
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Происшествия

Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек

Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Армия и оружие

На Украине стартуют маневры НАТО Rapid Trident 2019

На этой неделе на Украине в Международном центре миротворчества и безопасности стартуют международные маневры НАТО Rapid Trident 2019.
Новостной фронт 10:54
Происшествия

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

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Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ 13:00
Политика

Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт вчера в 23:59
Армия и оружие

В результате детонации снарядов погиб боевик ВСУ

Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.
Новостной фронт 11:39
Происшествия

В Чувашии школьный автобус с 20 детьми попал в ДТП, есть пострадавшие

В Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате столкновения пострадали три человека, среди которых есть дети.
PRO Город Чебоксары 09:42
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Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

На выборах губернатора Липецкой области побеждает Игорь Артамонов, набравший 67,29% голосов после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:18
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Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
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Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
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