с чего всё началось

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 859

Здоровье Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина. 3

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 964

Политика Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената. 408

Здоровье В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса Всего в регионе 79 случаев (ТАБЛИЦА, КАРТА) В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3. 29

Общество Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев. 65

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 30

Общество Проценко полагает, что коронавирус в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию Сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, где была "абсолютно катастрофическая" ситуация с заразившимися на севере страны, вряд ли схож с российским, считает главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко. 4

Экономика Первую заявку на экспортный кешбек одобрили в Москве В Москве была одобрена первая заявка на предоставление гранта в размере 10 процентов от экспортной выручки. 6

Политика Шредер выступил за отмену санкций против России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене. 374

Общество Власти Крыма 6 мая расширят список работающих предприятий Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал открытие еще ряда предприятий в республике с 6 мая.

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 256

Общество Врач назвала признаки «карантинной депрессии» Айна Громова, российский психотерапевт, решила рассказать об основных признаках так называемой «карантинной депрессии» во время интервью с ведущими радио Sputnik. 15