Армия и оружие
RT на русскомЮжнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
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с чего всё началось
Как передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту.Коммерсантъвчера в 23:21
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МЧС рекомендует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
Как сообщает ТАСС, россиянам после возвращения домой рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду.
Российская газета 04:43
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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Застрявшие в Таиланде граждане России вылетели домой
REGNUM вчера в 13:59
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона. Врач работал в Брединском районе.
РИА Новости 02:26
Общество
В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
РИА Новости 04:06
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru 01 мая в 00:30
Политика
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Здоровье
В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса
Всего в регионе 79 случаев (ТАБЛИЦА, КАРТА) В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03:43
Армия и оружие
Точно лучший? Почему при форсаже у F-35 отваливается хвост и теряется невидимость
BaltNews.lv 01 мая в 06:18
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Игры
Авторы Elite Dangerous работают над стратегией во вселенной Warhammer
Городской портал Новый Нижний 05:00
Общество
Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 03:57
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
Общество
Проценко полагает, что коронавирус в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию
Сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, где была "абсолютно катастрофическая" ситуация с заразившимися на севере страны, вряд ли схож с российским, считает главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко.
ТАСС 04:16
Общество
Россия стала шестой в мире по числу зараженных коронавирусом
Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.
BFM.ru 04:06
Экономика
Первую заявку на экспортный кешбек одобрили в Москве
В Москве была одобрена первая заявка на предоставление гранта в размере 10 процентов от экспортной выручки.
Вечерняя Москва 02:39
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
Происшествия
В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских
В подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки.
BFM.ru 05:14
Общество
Власти Крыма 6 мая расширят список работающих предприятий
Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал открытие еще ряда предприятий в республике с 6 мая.
ИА Крыминформ 03:28
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01 мая в 02:18
Общество
Врач назвала признаки «карантинной депрессии»
Айна Громова, российский психотерапевт, решила рассказать об основных признаках так называемой «карантинной депрессии» во время интервью с ведущими радио Sputnik.
Discover24 03:42
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Кино
От Бормана до князя Владимира. Знаковые роли Данилы Козловского
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости 01 мая в 08:15