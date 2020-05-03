Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЮжнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
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с чего всё началось
Как передает агентство «Рёнхап
» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту.
Коммерсантъвчера в 23:21

Подробнее о событии

На границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба

Коммерсантъвчера в 23:21

На границе между Северной и Южной Кореей произошла перестрелка

РБКвчера в 23:44

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

RT на русскомвчера в 23:37

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая

Интерфакс01:30

В районе межкорейской границы произошла перестрелка

Российская газета01:41

На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка

РИА Новостивчера в 22:55

СМИ: погранпост Южной Кореи обстреляли со стороны КНДР

ТАССвчера в 22:55
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
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Авто

Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории

При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
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Происшествия

В Московской области загорелся склад с растительным маслом

На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
1
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
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Политика

Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву

Известия вчера в 02:38
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий пострадавшему бизнесу

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса.
ProUfu.ru вчера в 05:01
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Космос

Стало известно, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете-носителе «Протон-М» устранят к июню для запуска телекоммуникационных спутников.
Московский Комсомолец вчера в 22:06
Здоровье

К аппаратам ИВЛ в Новосибирске подключены 9 пациентов с коронавирусом

Сиб.фм 01:43
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
1,1K
Транспорт

В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро

В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском 01 мая в 16:58
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском вчера в 19:49
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Происшествия

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 02:26
8
Происшествия

В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию

В автобусе находились жители Тульской области, которые работают вахтовым методом в Москве.
Тульские новости 01 мая в 01:40
62
Общество

Число коронавирусных больных в Забайкалье выросло до 198

По данным на 3 мая в Забайкалье подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции, среди них 25 детей.
ГТРК Чита 02:18
26
Общество

В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса

В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 вчера в 10:21
9
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
249
Общество

Для россиян на самоизоляции парки ведут «дневники цветения»

Российская газета 00:30
Экономика

Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%

Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:28
1
Политика

Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Газета.Ru вчера в 17:58
23
Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
785
Технологии

Microsoft выпустила предрелизную версию майского обновления Windows 10

Компания Microsoft опубликовала предрелизную версию майского обновления Windows 10, которое уже могут установить участники программы Insiders.
Live24 вчера в 06:15
17
Общество

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы

Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Тайване

Газета.Ru 00:55
Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости вчера в 11:14
493
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

BFM.ru 01:48
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Здоровье

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 01 мая в 06:33
168
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
641
Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
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