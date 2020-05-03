Армия и оружие
RT на русскомЮжнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
Как передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту.Коммерсантъвчера в 23:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Авто
Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
Происшествия
В Московской области загорелся склад с растительным маслом
На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
Политика
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Известия вчера в 02:38
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий пострадавшему бизнесу
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса.
ProUfu.ru вчера в 05:01
Космос
Стало известно, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете-носителе «Протон-М» устранят к июню для запуска телекоммуникационных спутников.
Московский Комсомолец вчера в 22:06
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Транспорт
В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро
В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском 01 мая в 16:58
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Происшествия
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 02:26
Происшествия
В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию
В автобусе находились жители Тульской области, которые работают вахтовым методом в Москве.
Тульские новости 01 мая в 01:40
Общество
Число коронавирусных больных в Забайкалье выросло до 198
По данным на 3 мая в Забайкалье подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции, среди них 25 детей.
ГТРК Чита 02:18
Общество
В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса
В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 вчера в 10:21
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Для россиян на самоизоляции парки ведут «дневники цветения»
Российская газета 00:30
Экономика
Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%
Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:28
Политика
Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 17:58
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Технологии
Microsoft выпустила предрелизную версию майского обновления Windows 10
Компания Microsoft опубликовала предрелизную версию майского обновления Windows 10, которое уже могут установить участники программы Insiders.
Live24 вчера в 06:15
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы
Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости вчера в 11:14
Здоровье
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 01 мая в 06:33
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54