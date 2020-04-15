Коронавирус
Российская газетаЮжноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
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В Челябинске утвержден список чиновников, имеющих право составлять протоколы на нарушителей карантина
Эхо Москвы в Челябинске03:06
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Общество
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Общество
СМИ США рассказали о «нефтяной ловушке» для Трампа
Американское издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало главу Белого дома Дональда Трампа в «ловушку».
Журналистская правда 02:45
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
В Москве и Подмосковье за сутки выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19
За последние сутки в столичном регионе зарегистрировано более 2 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 03:47
Общество
Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы
В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
Общество
За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах
За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Жителей КБР пугают фейками о нерабочих днях до конца мая
В Кабардино-Балкарии неизвестные распространяют в социальных сетях текст «липового» указа о продлении нерабочих дней до конца мая.
Регион online вчера в 23:04
Общество
В Ростовской области еще у шести человек подтвердился коронавирус
В Ростовской области на 15 апреля зарегистрировано еще шесть человек с коронавирусом.
Южная служба новостей 03:53
Общество
Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 03:51
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем стало известно накануне.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Экономика
«Закон Яровой» готовят к карантину
Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
Минздрав предупредил: Коронавирус действует в радиусе 4 метров
МонаВиста вчера в 12:23
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
Происшествия
В Бурятии бездомного обвиняют в изнасиловании школьницы
Улан-Удэ, 15 апреля 2020, 10:01 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан бездомный, которого обвиняют в ограблении и изнасиловании 16-летней девочки.
REGNUM 03:01
Наука
Стволовые клетки против инсульта
Наука и жизнь 00:00
Происшествия
В Оренбуржье из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом
Новотроицк, Оренбургская область, 15 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В городе Новотроицк 14 апреля из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом.
REGNUM 00:51
Происшествия
Автомобили водителей без цифровых пропусков отправят на штрафстоянку
Столичные власти собираются ужесточить меры воздействия на водителей, которые передвигаются по Москве без специального пропуска.
Вести.Ru 02:56
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Общество
Сергей Цивилев ужесточил режим самоизоляции в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев внес изменения в свое распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
Байкал24 вчера в 17:27
Футбол
Игрок «Крыльев Советов» рассказал, как проходил осмотр в «Спартаке»
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский вспомнил, как проходил осмотр в московском «Спартаке».
Bookmaker-ratings.ru 03:05
Спорт
Минспорта Белоруссии не видит оснований приостанавливать чемпионат
Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что пока не видит оснований с учетом текущей эпидемиологической обстановки приостанавливать или переносить на более поздний срок проходящий в стране футбольный чемпионат.
РИА Новости 03:16