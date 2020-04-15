Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЮжноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
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В Челябинске определились с чиновниками, которые будут штрафовать за нарушение самоизоляции

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Власти назвали число южноуральцев, наказанных по новой «карантинной» статье со штрафом до 30 тысяч

74.ru02:46

За нарушение режима самоизоляции полицейские могут составить протокол

Первый областнойвчера в 08:41

В Челябинске утвержден список чиновников, имеющих право составлять протоколы на нарушителей карантина

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Полиция Челябинской области за два дня составила 69 протоколов на гуляющих жителей

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Источник: полиция больше не будет штрафовать людей за нарушение карантина. Но есть нюанс

URA.Ruвчера в 09:17

В Челябинске утверждён список чиновников, которые имеют право составлять протоколы за нарушение карантина

31 канал Челябинска03:19
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество

Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
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СМИ США рассказали о «нефтяной ловушке» для Трампа

Американское издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало главу Белого дома Дональда Трампа в «ловушку».
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Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
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Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Общество

В Москве и Подмосковье за сутки выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19

За последние сутки в столичном регионе зарегистрировано более 2 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
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Общество

Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы

В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
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Общество

За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах

За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
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Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
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Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
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Общество

Жителей КБР пугают фейками о нерабочих днях до конца мая

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Общество

В Ростовской области еще у шести человек подтвердился коронавирус

В Ростовской области на 15 апреля зарегистрировано еще шесть человек с коронавирусом.
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
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Политика

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем стало известно накануне.
РИА Новости вчера в 21:24
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Экономика

«Закон Яровой» готовят к карантину

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Общество

Минздрав предупредил: Коронавирус действует в радиусе 4 метров

МонаВиста вчера в 12:23
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Политика

Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
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Общество

В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Происшествия

В Бурятии бездомного обвиняют в изнасиловании школьницы

Улан-Удэ, 15 апреля 2020, 10:01 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан бездомный, которого обвиняют в ограблении и изнасиловании 16-летней девочки.
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В Оренбуржье из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом

Новотроицк, Оренбургская область, 15 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В городе Новотроицк 14 апреля из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом.
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Происшествия

Автомобили водителей без цифровых пропусков отправят на штрафстоянку

Столичные власти собираются ужесточить меры воздействия на водителей, которые передвигаются по Москве без специального пропуска.
Вести.Ru 02:56
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Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
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Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
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Общество

Сергей Цивилев ужесточил режим самоизоляции в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев внес изменения в свое распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
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Футбол

Игрок «Крыльев Советов» рассказал, как проходил осмотр в «Спартаке»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский вспомнил, как проходил осмотр в московском «Спартаке».
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Минспорта Белоруссии не видит оснований приостанавливать чемпионат

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что пока не видит оснований с учетом текущей эпидемиологической обстановки приостанавливать или переносить на более поздний срок проходящий в стране футбольный чемпионат.
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