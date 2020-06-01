Общество
Курс делаЮжноуральцы начали получать путинские пособия на детей
Напомним, десять тысяч положены всем детям в возрасте от трех до 15 лет включительно. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин. Заявление подать можно было уже 12 мая.
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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Здоровье
Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом
В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
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Технологии
«М.Видео-Эльдорадо» открыло часть своих магазинов в Москве и регионах
Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) открыла 114 магазинов в Москве и около 600 магазинов в других российских регионах на фоне отмены ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении ритейлера.
РИА Новости 04:19
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
Развития диалога России с Украиной и Грузией на высшем уровне не наблюдается, несмотря на наличие контактов.
ТАСС 07:19
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:54
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
Здоровье
В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов
В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 02:27
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
Общество
С 1 июня в России вступили в силу новые законы
С 1 июня в России вступают в силу ряд новых законов. Подробная официальная информация об этом появилась на портале Государственной Думы.
Батайское время 02:48
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19.
MySLO.ru 04:30
Биатлон
Драчёв намерен создать при СБР экспертный совет
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил о намерении создать экспертный совет при организации.
RT на русском 07:17
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb вчера в 16:08
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» озвучил свою версию фильма
NewInform 06:53
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Армия и оружие
89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России
ИА Красная Весна вчера в 19:13
Общество
В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты
Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
Телеканал 360° вчера в 21:42
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
Южнокорейский производитель Samsung заявил о том, что уже готовит "лекарственное обновление" против массового мора смартфонов из-за обоев.
ПРАЙМ 07:17
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили Lada в июне
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в июне на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 02:01
Наука
Ученые России разработают методологию работы оператора в виртуальной реальности
Ученые из Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации (СПИИРАН) предложат методы эффективного использования пространства виртуальной реальности.
ТАСС Наука вчера в 10:47