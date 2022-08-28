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Yahoo News Japan: Япония испытывает на себе последствия энергокризиса в Европе

Экономика Японии начинает ощущать на себе последствия энергетического кризиса в Евросоюзе, пишет Yahoo News Japan.
ПолитРоссия
Общий уровень цен на топливо, несмотря на отличия в механизме заключения контрактов, может вырасти так, что часть поставщиков азиатского рынка переориентируется на Европу.
ПолитРоссия
В статье подчёркивается, что из-за ухудшения отношений с Российской Федерацией обострились проблемы в энергетике.
Ореанда-Новости
Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура ранее заявил, что Токио рассчитывает на сохранение участия в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
ФАН

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Влияние европейского энергокризиса распространилось на Японию
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Почему энергетический кризис в Европе негативно влияет на японскую инфляцию
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NVL07:12
Япония ощутила последствия энергокризиса в Европе — YNJ
ИА Красная Весна08:15

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