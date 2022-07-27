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Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства Европы в вопросе санкций

Зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России.
Lenta.ru
По мнению автора материала, Россия пытается подорвать европейское единство, сокращая поставки природного газа в Европу.
Lenta.ru
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала сократить потребление голубого топлива в странах политического блока.
Экономика сегодня
26 июля министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года.
RT на русском

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Yahoo News Japan: предстоящая зима станет решающим моментом для единства и экономики Европы
RuNews24.ru23:29
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства Европы в вопросе санкций
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Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики Европы
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СМИ: зима станет решающим моментом для единства и экономики Европы
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Yahoo News Japan определил решающий момент для Европы
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