С 27 июля «Газпром» выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток», после чего объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).
Какие симптомы указывают на "немой инфаркт" и как быстро должен действовать пациент, обнаруживший у себя его признаки, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев.
Украина предприняла попытку очередного обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне, но мост не разрушен, сообщил в среду замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.