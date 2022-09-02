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Yeni Şafak: Китай начал продажу российского газа Евросоюзу с высокой наценкой

Китай начал продажу российского газа с высокой наценкой, что указывает на косвенное нарушение эмбарго.
РЕН ТВ
Власти Пекина начали перепродажу российского газа странам Европейского союза в обход санкций Брюсселя, пишет турецкое издание Yeni Şafak.
ФАН
По данным китайской таможни, из России за первые шесть месяцев 2022 года было импортировано 2,35 млн тонн топлива на сумму 2,16 млрд долларов.
РЕН ТВ
Также как указывается в публикации, импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай вырос более чем на 60 процентов.
РЕН ТВ

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