Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России.

с чего всё началось

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости". По данным издания, издательство "Эксмо" обратилось в суд с требованием удалить нелегальную аудиоверсию книги Лю Цысиня "Задача трех тел" с обоих ресурсов.

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Политика Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.

Общество ФСБ предполагает связь лубянского стрелка с этническими националистами ФСБ связала 39-летнего Евгения Манюрова, который 19 декабря устроил стрельбу возле здания ведомства на Лубянке, с украинским националистическим движением "Этническое национальное объединение" (ЭНО), сообщает "Фонтанка.ру".

Политика Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод 2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Общество Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.

Армия и оружие МИД Сирии обвинил США в ударе по нефтяным объектам США совершили атаку на нефтеперерабатывающие объекты в сирийском городе Хомс при помощи беспилотников, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Политика Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.

Общество Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.

Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.

Происшествия В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.