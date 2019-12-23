Общество
РИА НовостиYouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости". По данным издания, издательство "Эксмо" обратилось в суд с требованием удалить нелегальную аудиоверсию книги Лю Цысиня "Задача трех тел" с обоих ресурсов.
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с чего всё началось
Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России.Ведомостивчера в 15:49
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Политика
Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Энергетика
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Общество
ФСБ предполагает связь лубянского стрелка с этническими националистами
ФСБ связала 39-летнего Евгения Манюрова, который 19 декабря устроил стрельбу возле здания ведомства на Лубянке, с украинским националистическим движением "Этническое национальное объединение" (ЭНО), сообщает "Фонтанка.ру".
Политика
Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод
2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Технологии
Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году
Армия и оружие
МИД Сирии обвинил США в ударе по нефтяным объектам
США совершили атаку на нефтеперерабатывающие объекты в сирийском городе Хомс при помощи беспилотников, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Происшествия
Упавший в Неву в Санкт-Петербурге бетоновоз достали из Невы
Бетономешалку, которая утром в понедельник, 23 декабря, после ДТП на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга упала в Неву, достали из реки.
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Здоровье
Главврач Таганрогской БСМП заявил, что во взятках врачей виноваты сами пациенты
На недавней пресс-конференции главный врач БСМП Таганрога Дмитрий Сафонов поговорил и на самую злободневную тему — тему взяток.
Футбол
Назван лучший клуб России в истории Лиги чемпионов
Согласно отчету, лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов является "Спартак".
Армия и оружие
Опытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году
«Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году», – заявил источник ТАСС.
Хоккей
В Давосе состоится матч KHL World Games «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
23 декабря на «Вайллант Арене» в Давосе состоится выездной матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Происшествия
Подростки избили полицейских в Апатитах
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Транспорт
Из Петербурга в Крым отправился первый поезд
Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Политика
Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой
В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
Общество
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Биатлон
Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
Происшествия
Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
В столичный суд поступило уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, которую в сентябре задержали с кокаином на улице Стромынка, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в суде.
Экономика
Минэкономики Украины может пересмотреть валютный курс в макропрогнозе на 2020-22 годы
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что министерство может пересмотреть курс гривны к доллару в собственном макропрогнозе на 2020-22 годы.