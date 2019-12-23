Общество
РИА НовостиYouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости". По данным издания, издательство "Эксмо" обратилось в суд с требованием удалить нелегальную аудиоверсию книги Лю Цысиня "Задача трех тел" с обоих ресурсов.
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с чего всё началось
Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России.Ведомостивчера в 15:49
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Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
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Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
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Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
Политика
Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию
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Политика
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
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Происшествия
В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз
Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
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Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Общество
Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
Происшествия
Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Энергетика
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике, пишет Mash.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
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Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.