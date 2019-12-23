Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России.

с чего всё началось

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости". По данным издания, издательство "Эксмо" обратилось в суд с требованием удалить нелегальную аудиоверсию книги Лю Цысиня "Задача трех тел" с обоих ресурсов.

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Политика Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17 Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Происшествия В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Политика Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.

Общество Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.

Политика Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.

Политика США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.