Общество

РИА НовостиРИА НовостиYouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости". По данным издания, издательство "Эксмо" обратилось в суд с требованием удалить нелегальную аудиоверсию книги Лю Цысиня "Задача трех тел" с обоих ресурсов.
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с чего всё началось

Книжные издатели готовятся к вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube

Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России.
Ведомостивчера в 15:49

Подробнее о событии

Суд обязал «Яндекс.Видео» и YouTube удалить аудиокнигу «Задача трех тел» по иску «Эксмо»

ТАСС02:41

Книжные издатели готовятся к вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube

Ведомостивчера в 15:49

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

РИА Новости01:38

Сервисам Youtube и Яндекс.Видео может грозить вечная блокировка в РФ из-за нарушения антипиратского законодательства

Эхо Москвы01:04

В России готовятся к вечной блокировке YouTube

URA.Ruвчера в 19:22

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

РБКвчера в 17:41

Книгоиздатели пригрозили «Яндексу.Видео» и YouTube вечной блокировкой

Интерфакс01:40
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Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
РИА Новости 03:30
Политика

Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
РИА Новости 05:48
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor 04:17
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила пышным бюстом

Екатерина Климова считается одной из самых сексуальных актрис отечественного кинематографа.
Paparazzi.ru 02:14
Политика

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
РИА Новости 08:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия

В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 06:39
Политика

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости 08:29
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Общество

Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
РБК 08:45
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
Российская газета 06:50
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Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Энергетика

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Газета.Ru 08:47
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Армия и оружие

Российский Су-30 «атаковал» эсминец ВМС США у берегов России

ГЛАС.RU 02:54
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, как мужчине забраться к ней под юбку

ФАН 05:24
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 08:30
Шоу-бизнес

Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике, пишет Mash.
Московский Комсомолец 07:09
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Экономика

Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Lenta.ru 09:04
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
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