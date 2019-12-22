Общество

РИА НовостиРИА НовостиYouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости". По данным издания, издательство "Эксмо" обратилось в суд с требованием удалить нелегальную аудиоверсию книги Лю Цысиня "Задача трех тел" с обоих ресурсов.
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с чего всё началось

Книжные издатели готовятся к вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube

Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России.
Ведомостивчера в 15:49

Подробнее о событии

Суд обязал «Яндекс.Видео» и YouTube удалить аудиокнигу «Задача трех тел» по иску «Эксмо»

ТАСС02:41

Книгоиздатели пригрозили «Яндексу.Видео» и YouTube вечной блокировкой

Интерфакс01:40

Книжные издатели готовятся к вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube

Ведомостивчера в 15:49

Сервисам Youtube и Яндекс.Видео может грозить вечная блокировка в РФ из-за нарушения антипиратского законодательства

Эхо Москвы01:04

В России готовятся к вечной блокировке YouTube

URA.Ruвчера в 19:22

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

РБКвчера в 17:41

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

РИА Новости01:38
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Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
RT на русском 04:52
Политика

Песков прокомментировал дарение подарков Путину на пресс-конференции

Открытая пресс-конференция с открытой аккредитацией является широко практикуемым форматом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 04:31
Политика

Лавров ответил на санкции США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2». По его словам, США в очередной раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится, прежде всего, к устрашению разными методами — санкциями, ультиматумами, угрозами.
Русская Планета 04:48
Политика

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
ТАСС 03:59
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

Серьезные люди на Западе уже давно поняли, чей Крым, заявил Лавров

«Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли», — отметил Лавров.
ФАН 04:25
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Транспорт

600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Свыше 600 человек станут пассажирами первого поезда маршрута Санкт-Петербург — Севастополь, заявили в инфоцентре «Крымский мост».
Московский Комсомолец 03:54
Политика

Кремль прокомментировал газовое соглашение с Украиной

Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:24
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров

В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров.
EastRussia вчера в 04:05
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 03:14
Политика

Пушков уверен в успехе окончания строительства «Северного потока – 2»

Берлин выразил уверенность в завершении работ по прокладке «Северного потока – 2», вопреки санкциям США. Позиция ФРГ остается неизменной.
Политическая Экспертиза 03:23
Культура

Джоан Роулинг признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

На втором месте автор книги «Президент пропал» Джеймс Паттеросон, за 2019 год он заработал 70 млн долларов.
Говорит Москва 21 декабря в 06:27
Шоу-бизнес

Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери

Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
РИА Новости 03:49
Кино

Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Слово и Дело вчера в 11:13
Здоровье

Выявлена опасность чрезмерного употребления воды

Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
ГЛАС.RU вчера в 03:14
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Общество

Минск подписал «дорожную карту» по отмене роуминга с Россией

Ранее Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью.
Российская газета 03:53
Шоу-бизнес

Винокур заступился за Дубовицкую в споре о закрытии «Аншлага»

Народный артист РСФСР Владимир Винокур заступился за Регину Дубовицкую в споре о закрытии "Аншлага".
Piter.tv 03:50
Футбол

Шомуродова номинировали на звание лучшего футболиста Азии-2019

Узбекский форвард «Ротова» Эльдор Шомуродов оказался в шорт-листе издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии-2019.
Спорт день за днем вчера в 16:39
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Происшествия

Российские сержанты получили сроки за избиение до смерти рядового

Следствие установило, что 21 марта 2018 года Алексей Суббота и Иван получили приказ доставить рядового-контрактника в полевой лагерь: он в этот день не явился в воинскую часть.
Lenta.ru 04:37
Общество

«Мегафон» подарит бесплатный роуминг при бронировании на Booking.com

Оператор "Мегафон" совместно с сервисом бронирования Booking.com проводят акцию, в рамках которой пользователи, забронировавшие отель, получат бесплатный доступ в интернет и звонки в роуминге.
Российская газета 04:29
Происшествия

Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Вести.Ru 03:15
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today вчера в 08:42
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
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