Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году. Первое место с 25 миллионами просмотров занял ролик «Чинилы и большой секрет», который в качестве пародии на мультфильм «Фиксики» создал блогер Сыендук.

YouTube назвал самые популярные видео года в России

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