Музыка

ТАССТАССYouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия". Первое место занял ролик "Чинилы и большой секрет" - пародия на мультфильм "Фиксики".
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YouTube определил самое популярное видео в России за 2019 год

Говорит Москва14:09

YouTube назвал самые популярные видео в России 2019 года

Дождь15:25

Названы самые популярные в России видео на YouTube

Lenta.ru14:37

Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире

РБК16:07

Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

РИА Новости13:01

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

ТАСС13:00

YouTube выбрал видео года

Газета.Ru13:41
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Происшествия

Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота

Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
РИА Новости 18:01
Экономика

Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

Размещение акций Saudi Aramco на бирже пройдет по верхней границе диапазона — по цене 32 саудовских риала ($8,53) за акцию.
РБК 14:19
Авто

Первый российский электрокар Zetta может скоро появиться в продаже

В России выпущен первый отечественный электромобиль под названием Zetta. Однако наименование производителя неизвестно.
ToDay News Ufa 03 декабря в 15:57
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес

Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которое ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Вечерняя Москва 17:27
Футбол

Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов «Спартака»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые прокомментировал массовые задержания болельщиков клуба "Спартак".
Piter.tv 14:58
Политика

Скабеева дозвонилась до Зеленского

Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Взгляд.ру вчера в 11:26
Армия и оружие

Аваков заявил о готовности к любому развитию событий на Донбассе

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия «готова к любому развитию событий на Донбассе» и не составит труда догадаться, что речь идёт далеко не о мирном урегулированию конфликта.
Новостной фронт 10:47
Футбол

«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года

«Арсенал» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Sport24.ru 17:53
Кино

Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма «Мулан»

На YouTube-канале "Disney Россия" премьерован новый дублированный трейлер очередного диснеевского ремейка - "Мулан".
Российская газета 10:53
Автоспорт

В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»

Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
RT на русском 11:03
Общество

Зарплаты учителям по всей России намерены выравнять

В России нет единой системы оплаты труда учителей, поэтому за одинаковую работу педагоги получают разные зарплаты.
Вечерняя Москва 17:35
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Национальная служба новостей 15:21
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР).
Коммерсантъ вчера в 12:06
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия 11:58
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие наушники

На тестах были как новые, так и прошлогодние модели, причем именно наушники 2018 года снова оказались в лидерах, а это Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.
Astera 05:47
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru вчера в 00:00
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru 15:49
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Фигурное катание

Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров

В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Inc-news.ru 13:19
Происшествия

В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму

Мещанский суд Москвы арестовал девять предполагаемых участников террористической организации, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 01:24
Шоу-бизнес

42-летний муж Алсу похудел почти вдвое

Ян Абрамов редко выходит в свет, однако недавно появился со своей семьей на дне рождения дочери Филиппа Киркорова.
Woman.ru вчера в 06:06
Общество

Патриарх Кирилл своим словом может спасти мир от голода

Одна из последних страшилок называется «Предсказано наступление гибельного голода по всей Земле».
Planet Today 02:20
Шоу-бизнес

Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него

Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Суть событий 14:09
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК 14:06
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
Политика

«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию

"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о романе с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт.
Вечерний курьер 14:27
Политика

Путин счел неприемлемыми условия Киева по транзиту газа

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева являются экономически неприемлемыми.
Мойка78 вчера в 10:36
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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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Павел Воля
Российский артист
Российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактёр, резидент и ведущий Comedy Club. До Comedy Club был участником команды КВН «Валеон Дассон» вместе с Тимуром Родригезом и Леонидом Школьником.
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