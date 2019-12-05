YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия". Первое место занял ролик "Чинилы и большой секрет" - пародия на мультфильм "Фиксики".

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

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