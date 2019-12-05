Музыка

ТАССТАССYouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия". Первое место занял ролик "Чинилы и большой секрет" - пародия на мультфильм "Фиксики".
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Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире

РБК16:07

YouTube выбрал видео года

Газета.Ru13:41

Названы самые популярные в России видео на YouTube

Lenta.ru14:37

YouTube определил самое популярное видео в России за 2019 год

Говорит Москва14:09

Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

РИА Новости13:01

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

ТАСС13:00

YouTube назвал самые популярные видео в России 2019 года

Дождь15:25
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Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском вчера в 08:57
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Телепрограмма 03 декабря в 21:19
Общество

СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
REGNUM 17:09
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости 10:05
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон

Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
News.ru 03 декабря в 07:02
Футбол

Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера

Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
NewInform 16:00
Экономика

В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 15:45
Общество

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Вести.Ru 11:30
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

До 25 ноября в учреждении работали трое врачей-инфекционистов, однако двое из них написали заявления об увольнении по собственному желанию, а третий находится на листе нетрудоспособности и увольняется после завершения лечения.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02 декабря в 00:35
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Футбол

Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Газета.Ru 14:28
Политика

Трамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»

Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
Газета.Ru вчера в 14:05
Здоровье

Как вылечить бессонницу: техники быстрого сна от российского спецназа

Автором методики быстрого сна, которую использует спецназ, стал американский психолог Бад Уинтер.
Life.ru 10:30
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Политика

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM 11:13
Политика

Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
РИА Новости 15:33
Космос

Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик

Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
Российская газета 02 декабря в 05:07
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Общество

Медведев рассказал о росте доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Lenta.ru 04:17
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Lisa.ru вчера в 08:01
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
Авто

Российский авторынок упал на 6%

В прошлом году большому количеству продаж способствовало ожидание поднятия НДС с начала 2019 г. Основные покупки пришлись на декабрь и ноябрь, однако в этом году такой тенденции ждать не стоит.
ГЛАС.RU 05:17
Здоровье

Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
News.ru 05:25
Автоспорт

«Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята

ProstoProSport 09:04
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК 14:06
Наука

Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди

Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.
Evo-rus.com 06:18
Политика

Туск назвал Brexit одной из грандиозных ошибок Евросоюза

Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что выход Великобритании из Евросоюза – это одна из самых масштабных ошибок в истории ЕС.
Газета.Ru 16:55
Футбол

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
RT на русском 17:13
Авто

Первый российский электрокар Zetta может скоро появиться в продаже

Серийная сборка отечественной модели планируется на первый квартал 2020 года. Возможно будет собрано примерно 2000 машин.
ToDay News Ufa 03 декабря в 15:57
Здоровье

La Vanguardia (Испания): в России стали меньше пить (La Vanguardia)

Меры, направленные на снижение потребления водки, дают свои результаты, что подтверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечающая в своем докладе сокращение потребление алкогольных напитков на 43% в период с 2003 по 2016 год.
ИноСМИ 09:15
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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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Павел Воля
Российский артист
Российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактёр, резидент и ведущий Comedy Club. До Comedy Club был участником команды КВН «Валеон Дассон» вместе с Тимуром Родригезом и Леонидом Школьником.
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