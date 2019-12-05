Музыка

ТАССТАССYouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия". Первое место занял ролик "Чинилы и большой секрет" - пародия на мультфильм "Фиксики".
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Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире

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Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

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YouTube выбрал видео года

Газета.Ru13:41
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Владимир Путин наградил волонтера из Казани

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В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ

В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году.
Коммерсантъ 22:55
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
РИА Новости 21:39
Кино

Кассель в Москве сравнил Бледанс с Белуччи

Актриса Эвелина Бледанс рассказала в Instagram, что французский актер Венсан Кассель сравнил ее со своей экс-супругой, итальянской актрисой Моникой Белуччи.
Газета.Ru 08:25
Общество

Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре

Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.
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Общество

США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
РИА Новости 16:50
Политика

Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
РБК 22:50
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
РИА Новости 11:30
Технологии

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ 03 декабря в 22:55
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости 10:05
Общество

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Газета.Ru 07:04
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

ТАСС 22:56
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

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Емельяненко прокомментировал вызов на бой боксером Чахкиевым

Емельяненко отметил, что его сейчас будут вызывать на бой все, пишет RT.
Город55.ру 09:03
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости 10:00
Происшествия

В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина

Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
РБК 21:45
Политика

Украина согласилась предоставить Донбассу особый статус

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 06:26
Происшествия

В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
РБК 18:26
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия 17:12
Происшествия

ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель

Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
РБК 11:43
Политика

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3 без всяких условий

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить СНВ-3 без всяких условий.
Взгляд.ру 11:02
Игры

Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect

Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Игромания.ру 09:29
Волейбол

«Зенит» одержал первую победу на клубном ЧМ по волейболу

Казанский "Зенит" одержал первую победу на проходящем в Бразилии клубном чемпионате мира по волейболу.
Российская газета вчера в 23:45
Политика

Медведев прокомментировал акции протеста в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Известия 20:03
Культура

Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него

Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
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В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике

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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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Фиксики
«А кто такие фиксики — большой-большой секрет!» — так поётся в песенке про фиксиков. До недавнего времени люди почти ничего не знали об этих маленьких человечках, которые живут внутри машин и приборов. Фиксики ухаживают за техникой изнутри, чистят её, смазывают, устраняют мелкие поломки. Они — умелые и добросовестные мастера. Фиксики привыкли скрываться от людей, но есть они повсюду: в компьютерах, холодильниках, телевизорах... Каждый помнит о случаях, когда неработающий прибор начинал вдруг работать, если по нему слегка стукнуть. Всё просто: внутри проснулся фиксик и всё наладил. А теперь об этих таинственных трудолюбивых человечках можно посмотреть мультфильмы и познакомиться с ними поближе...
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