Политика
Газета.RuYouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
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Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 08:42
Политика
Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу
Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.
Газета.Ru 14:53
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Общество
В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию
Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию.
REGNUM 13:15
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 06:46
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
Энергетика
Транзит газа через Украину приносит «Газпрому» ощутимые убытки
Указанная сумма выплачена Россией с момента заключения нового контракта на транзит природного газа через ГТС Украины.
Военное обозрение 07:25
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Общество
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Экономика
Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля.
РБК 13:17
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Общество
В России все больше пациентов снимают с ИВЛ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачи снимают все больше пациентов с аппаратов искусственной вентиляции легких из-за улучшения состояния, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:52
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Хоккей
Голдобин подтвердил информацию о переезде в КХЛ
Ранее сообщалось, что Голдобина подписал столичный ЦСКА. Клуб пока официально сделку не подтвердил.
Матч ТВ 11 апреля в 15:38
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Общество
Во Франции продлили режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Политика
Новак отметил ключевую роль Путина в достижении сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что без президента России Владимира Путина сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи могла не состояться, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 13:34
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru 05:02
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50