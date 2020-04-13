Политика

Газета.RuГазета.RuYouTube разблокировал видео обращения Путина

Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
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Роскомнадзор потребовал от Google объяснить блокировку обращения Путина

РБК10:40

В Google назвали ошибкой блокировку обращения Путина

НТВ09:32

Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube

RT на русском10:09

Роскомнадзор потребовал от Google объяснить причину блокировки на YouTube обращения Путина

Интерфакс09:05

Google назвал решение об удалении обращения Владимира Путина о коронавирусе ошибочным и восстановил видео

Агентство Москва09:50

Google назвала ошибочным решение о блокировке обращения Путина к россиянам

ТАСС09:47

Google объяснил блокировку видео обращения Путина на YouTube

РИА Новости09:28
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Транспорт

Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска

С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
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Происшествия

В Подмосковье члены семьи незаконно захоронили родственницу

Сотрудники кладбища в Свердловском обнаружили незаконное захоронение женщины.
ТАСС 11:58
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Технологии

Crytek намекнула на выход новой Crysis

Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные».
Чемпионат 11:55
Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
3,1K
Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 07:18
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Киберспорт

Видеоигра Gears Tactics в подарок при покупке ноутбука

Microsoft будет предлагать игру бесплатно при покупке ноутбуков с процессором Intel Core i5 и выше.
Megaobzor.com 11 апреля в 08:38
Общество

В России все больше пациентов снимают с ИВЛ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачи снимают все больше пациентов с аппаратов искусственной вентиляции легких из-за улучшения состояния, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:52
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Шоу-бизнес

Лишенная концертов Успенская находится на грани банкротства

Слово и Дело 02:58
15
Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
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Происшествия

В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции

Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
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Общество

Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

Правительство выделяет из своего резервного фонда более 45 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:57
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Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
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Футбол

«Бавария» не планирует продавать Комана в «Барселону»

Мюнхенская "Бавария" не планирует продавать Кингсли Комана в каталонскую "Барселону", сообщает Sport Bild.
Газета.Ru 13:29
Общество

Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
1,4K
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
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Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
25
Здоровье

Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей».
О чем говорит Смоленск 10:47
4
Шоу-бизнес

Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы

Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.
РЕН ТВ 10:54
Общество

Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
56
Общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
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Финансы

ЦБ заявил о снижении внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
2
Общество

В Италии более 20 тысяч человек скончались из-за коронавируса

Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Италии составило 566, общее число — 20 465.
RT на русском 12:33
1
Здоровье

Псковский губернатор объяснил, почему ужесточены карантинные меры

Сегодня, 13 апреля, в Псковской области серьезно усилены ограничения для борьбы с распространением коронавируса, и губернатор Михаил Ведерников объяснил, почему пришлось пойти на такой шаг.
Московский Комсомолец Псков 13:08
Общество

Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
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Гаджеты

Приложение Google Phone теперь доступно не только на смартфонах Pixel

Мобильное приложение Google Phone, являющееся фирменным решением Google для осуществления звонков, долгое время было доступно только обладателям смартфонов Pixel и аппаратов, выпускаемых в рамках программы Android One.
3DNews 11:36
Общество

Огонь в Чернобыле почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
483
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
15
Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:26
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