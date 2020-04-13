Политика
Газета.RuYouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
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Транспорт
Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
Происшествия
В Подмосковье члены семьи незаконно захоронили родственницу
Сотрудники кладбища в Свердловском обнаружили незаконное захоронение женщины.
ТАСС 11:58
Технологии
Crytek намекнула на выход новой Crysis
Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные».
Чемпионат 11:55
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 07:18
Киберспорт
Видеоигра Gears Tactics в подарок при покупке ноутбука
Microsoft будет предлагать игру бесплатно при покупке ноутбуков с процессором Intel Core i5 и выше.
Megaobzor.com 11 апреля в 08:38
Общество
В России все больше пациентов снимают с ИВЛ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачи снимают все больше пациентов с аппаратов искусственной вентиляции легких из-за улучшения состояния, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:52
Шоу-бизнес
Лишенная концертов Успенская находится на грани банкротства
Слово и Дело 02:58
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Общество
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Правительство выделяет из своего резервного фонда более 45 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:57
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Футбол
«Бавария» не планирует продавать Комана в «Барселону»
Мюнхенская "Бавария" не планирует продавать Кингсли Комана в каталонскую "Барселону", сообщает Sport Bild.
Газета.Ru 13:29
Общество
Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Здоровье
Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей».
О чем говорит Смоленск 10:47
Шоу-бизнес
Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы
Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.
РЕН ТВ 10:54
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Финансы
ЦБ заявил о снижении внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
Общество
В Италии более 20 тысяч человек скончались из-за коронавируса
Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Италии составило 566, общее число — 20 465.
RT на русском 12:33
Здоровье
Псковский губернатор объяснил, почему ужесточены карантинные меры
Сегодня, 13 апреля, в Псковской области серьезно усилены ограничения для борьбы с распространением коронавируса, и губернатор Михаил Ведерников объяснил, почему пришлось пойти на такой шаг.
Московский Комсомолец Псков 13:08
Общество
Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Гаджеты
Приложение Google Phone теперь доступно не только на смартфонах Pixel
Мобильное приложение Google Phone, являющееся фирменным решением Google для осуществления звонков, долгое время было доступно только обладателям смартфонов Pixel и аппаратов, выпускаемых в рамках программы Android One.
3DNews 11:36
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:26