Коронавирус
Российская газетаYouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Перед этим оно было удалено с канала "RT на русском". Причём причины решения вернуть ролик модераторы YouTube не объяснили, сообщает RT.
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с чего всё началось
Ролик под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы» в рамках спецпроекта «Эпидемия» снова можно посмотреть в русскоязычном YouTube-канале RT.RT на русском08:10
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Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
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Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
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При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
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В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
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Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород.
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Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
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Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
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В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Наша версия вчера в 11:10
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Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 06:51
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Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
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Общество
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Премьер-министр Словении Янез Янша раскритиковал УЕФА и президента организации словенца Александера Чеферина в распространении коронавируса в Европе, потому что футбольные матчи были приостановлены слишком поздно.
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
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Руководство лондонского «Арсенала» пообещало футболистам сохранение уровня их зарплат при условии, если лондонский клуб квалифицируется в Лигу чемпионов.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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