с чего всё началось

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Перед этим оно было удалено с канала "RT на русском". Причём причины решения вернуть ролик модераторы YouTube не объяснили, сообщает RT.

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Общество В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах. 237

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 124

Энергетика Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая. 601

Происшествия В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.

Футбол Ташуев: сейчас белорусский футбол по уровню выше российского Бывший тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу.

Шоу-бизнес Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород. 27

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 144

Общество Греция назвала дату начала туристического сезона Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно. 21

Экономика Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. 359

Общество В Тульской области скорректированы меры по борьбе с коронавирусом Алексей Дюмин внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». 9

Происшествия Самолёт с богачами не пустили в Канны из-за нарушения карантина Туристам не удалось убедить сотрудников аэропорта пустить их в Канны, поэтому девять пассажиров вернулись обратно в Великобританию, а один – в Германию.

Общество Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий. 18

Религия Московские храмы проведут богослужения без прихожан Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви. 1

Футбол Премьер-министр Словении обвинил УЕФА в распространении коронавируса Премьер-министр Словении Янез Янша раскритиковал УЕФА и президента организации словенца Александера Чеферина в распространении коронавируса в Европе, потому что футбольные матчи были приостановлены слишком поздно.

Здоровье Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ. 149

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Футбол «Арсенал» не будет сокращать зарплаты игрокам, если клуб попадёт в ЛЧ Руководство лондонского «Арсенала» пообещало футболистам сохранение уровня их зарплат при условии, если лондонский клуб квалифицируется в Лигу чемпионов.