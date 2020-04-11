Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаYouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Перед этим оно было удалено с канала "RT на русском". Причём причины решения вернуть ролик модераторы YouTube не объяснили, сообщает RT.
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с чего всё началось
Ролик под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы» в рамках спецпроекта «Эпидемия» снова можно посмотреть
 в русскоязычном YouTube-канале RT.
RT на русском08:10

Подробнее о событии

Google назвал ошибкой удаление видео RT с главврачом Коммунарки

РБК11:25

YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

РИА Новости10:17

YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому

RT на русском08:10

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Российская газета09:13

YouTube восстановил интервью с главврачом больницы в Коммунарке

Lenta.ru08:52

YouTube удалил интервью главврача Коммунарки, данное журналисту Красовскому

URA.Ru07:20

Google назвал ошибкой удаление интервью Красовского с врачом Проценко

Говорит Москва08:48
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Политика

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции.
РИА Новости вчера в 20:31
453
Общество

Куйвашев разрешил работу парикмахерских

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона.
Политсовет вчера в 08:13
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
758
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Общество

Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 12:44
82
Общество

Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
RT на русском 12:59
Политика

Верховный суд разъяснил порядок расчета процессуальных сроков в апреле

Процессуальные сроки продлеваются автоматически, так как в них не входят нерабочие дни, введенные указом президента России Путиным в рамках борьбы с коронавирусом, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса», 11 апреля сообщает пресс-служба Верховного суда.
ИА Красная Весна 09:58
Политика

Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы

REGNUM 12:15
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Энергетика

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

В первые два месяца страны снизят добычу топлива на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года — на 8 млн баррелей, а в 2021 году — на 6 млн баррелей.
Известия 00:01
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Здоровье

В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи

У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
742
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
549
Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
254
Происшествия

В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском 11:39
12
Общество

На всех въездах в Москву дежурят полицейские

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
2K
Космос

В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО

Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны.
OAnews 09 апреля в 23:29
7
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
128
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2,2K
Авто

Владельцы новых Corvette взбешены качеством отделки салона

Тарантас Ньюс 11:59
1
Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
6
Здоровье

ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
ТАСС 09:17
87
Общество

В Оренбуржье продлён режим самоизоляции

Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
32
Происшествия

В Омске двое детей выздоровели от коронавируса

Девочка 10 лет и 11-летний мальчик выздоровели от коронавируса в Омске, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе минздрава области.
РИА Новости 12:20
5
Кино

Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»

Культуромания вчера в 10:42
5
Общество

США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

США стали лидером по числу жертв от коронавируса, сообщил Университет Джона Хопкинса.
Взгляд.ру 12:11
Общество

Во многих городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

В 30 городах Турции и на территории провинции Зонгулдак объявлен комендантский час.
LentaChel.ru 01:54
19
Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
273
Происшествия

В Мурманске скончалась женщина с коронавирусом

Мурманск, 11 апреля 2020, 19:39 — REGNUM В Мурманске скончалась 67-летняя пациентка с пневмонией.
REGNUM 12:39
Общество

В Ростовской области не планируют ослаблять режим самоизоляции

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что послабления режима самоизоляции в регионе в ближайшее время не будет.
РБК Ростов-на-Дону 09:51
15
Религия

РПЦ рекомендовала не посещать храмы на Пасху

Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.
News.ru вчера в 14:37
299
Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
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Антон Красовский
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Российский общественный деятель, журналист, публицист и телеведущий.
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