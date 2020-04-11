Коронавирус
Российская газетаYouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Перед этим оно было удалено с канала "RT на русском". Причём причины решения вернуть ролик модераторы YouTube не объяснили, сообщает RT.
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с чего всё началось
Ролик под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы» в рамках спецпроекта «Эпидемия» снова можно посмотреть в русскоязычном YouTube-канале RT.RT на русском08:10
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RT на русском 11:39
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