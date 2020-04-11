Видеоролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который набрал более 3 млн просмотров, был удалён YouTube с официального канала «RT на русском».

с чего всё началось

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Перед этим оно было удалено с канала "RT на русском". Причём причины решения вернуть ролик модераторы YouTube не объяснили, сообщает RT.

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

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