Коронавирус
Российская газетаYouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Перед этим оно было удалено с канала "RT на русском". Причём причины решения вернуть ролик модераторы YouTube не объяснили, сообщает RT.
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с чего всё началось
Видеоролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который набрал более 3 млн просмотров, был удалён YouTube с официального канала «RT на русском».RT на русском06:42
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