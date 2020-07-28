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Газета.Ru
Газета.Ru

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. Редакция "Царьграда" назвала данную ситуацию абсолютной неожиданностью, поскольку предупреждений или уведомлений от видеосервиса не поступало.В источнике
С чего всё началось
Царьград

Правда под запретом? Царьград заблокировали без объяснения причин

Редактор телеканала Царьград Дарья Токарева сообщила о намерении подать в суд в связи с незаконными действиями администрации сервиса: Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки.
Царьград18:40
Подробнее о событии
ТАСС

В Google рассказали о причине блокировки YouTube-канала «Царьграда»

ТАСС06:22
Агентство Москва

Google: Аккаунт телеканала «Царьград» на YouTube был заблокирован на законных основаниях

Агентство Москва04:24
Интерфакс

«Царьград ТВ» заблокировали на YouTube в связи с законом о санкциях

Интерфакс05:10
Комсомольская правда

YouTube заблокировал канал Царьград ТВ

Комсомольская правда05:13
РИА Новости

«Царьград» планирует обратиться в суд из-за блокировки аккаунта в YouTube

РИА Новости04:08
ФАН

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

ФАН23:02
Царьград

Убийцы с «Миротворца» до сих пор работают: Блокировка Царьграда вскрыла двуличие Google

Царьград08:19
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Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
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