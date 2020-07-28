Редактор телеканала Царьград Дарья Токарева сообщила о намерении подать в суд в связи с незаконными действиями администрации сервиса: Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки.

Царьград 18:40