YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
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Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. Редакция "Царьграда" назвала данную ситуацию абсолютной неожиданностью, поскольку предупреждений или уведомлений от видеосервиса не поступало.В источнике
С чего всё началось
Правда под запретом? Царьград заблокировали без объяснения причин
Редактор телеканала Царьград Дарья Токарева сообщила о намерении подать в суд в связи с незаконными действиями администрации сервиса: Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки.
Царьград18:40
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