Общество
Газета.RuYouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. Редакция "Царьграда" назвала данную ситуацию абсолютной неожиданностью, поскольку предупреждений или уведомлений от видеосервиса не поступало.
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с чего всё началось
Редактор телеканала Царьград Дарья Токарева сообщила о намерении подать в суд в связи с незаконными действиями администрации сервиса: Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки.Царьградвчера в 18:40
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Происшествия
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале
В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.
Российская газета 06:52
Происшествия
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек
В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
Игры
Injustice 3 могут анонсировать в ближайшее время
В своё время Тейлор выступил автором комиксов по мотивам Injustice: Gods Among Us и Injustice 2, которые были приквелами к файтингам.
Игромания.ру 07:09
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
Общество
Россия изучает вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией и ОАЭ
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа откроет авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Интерфакс 06:38
Здоровье
В Ивановской области выявлен третий случай бешенства в текущем году
Как оценивают специалисты ВОЗ, среди инфекционных заболеваний, наносящих наиболее сильный ущерб экономике, бешенство находится на пятом месте, - рассказывают в Россельхознадзоре.
Московский Комсомолец Иваново 05:05
Происшествия
Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили
"Размышляя, как наказать 32-летнего за хищение телефона, трое злоумышленников решили взыскать с него «убытки», продав мужчину в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств", - рассказали в ведомстве.
Саратов 24 07:06
Политика
Песков не исключил награждения участников изменения Конституции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что участники процедуры подготовки и принятия поправок к Конституции получат государственные награды.
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Футбол
«Зенит» сообщил о расставании с рядом футболистов
Евро-футбол.ру 06:09
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
В 2020 году ФАС удовлетворила ходатайство компании из Белоруссии, но даже сегодня ничего неизвестно о прогрессе в переговорах.
Evo-rus.com 04:32
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Общество
Путин назвал проект ИТЭР примером международного сотрудничества
Проект строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР является ярким примером эффективного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, отметил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам прошедшей во Франции церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора.
РИА Новости 06:43
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Политика
В «Ростехе» рассказали, какое оружие наиболее востребовано за рубежом
По линии военно-технического сотрудничества "Ростеха" основной спрос за рубежом прослеживается на продукцию ВВС и ПВО, сообщил на встрече с Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
РИА Новости 07:12
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Общество
На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район
В столице немецкой федеральной земли Бранденбург Потсдаме приступили к созданию нового района Крампниц на территории бывшего советского военного гарнизона.
Взгляд.ру 07:08
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
ToDay News Ufa вчера в 15:56
Общество
Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
RT на русском 07:08
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Политика
«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»
В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
REGNUM 07:12
Экономика
Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
Общество
Филолог опроверг миф о происхождении мата на Руси
Теория происхождения русского мата от нашествия татаро-монголов является мифической.
Экономика сегодня вчера в 20:16