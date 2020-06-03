Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ. В ролике ребенка из детдома усыновляет однополая пара.

Происшествия В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства. 3

Политика Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» «По имеющейся информации, именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров», — утверждает депутат в запросе. 86

Общество В Москве появился новый вид электронных пропусков Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков.

Политика Глава Центризбиркома рассказала о процедуре электронного голосования Ранее 4 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что портал госуслуг готов к приему заявок от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. 3

Политика Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Киев, 4 июня 2020, 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».

Политика МВД создаст единую базу данных мигрантов "Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе. 52

Экономика Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 151

Наука Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана Оказалось, что некоторые отложения, которые, как считалось, возникли в результате небольших извержений, на самом деле были вулканическим материалом от двух неизвестных суперизвержений около 9 и 8,7 миллиона лет назад, при этом последнее — Grey's Landing — было крупнейшим катастрофическим событием в известной истории Йеллоустона.

Политика Лукашенко отказался посылать белорусов воевать за Россию в Сирии Лукашенко заявил, что белорусы создали страну, в которой могут жить дети, но сегодня тот момент, когда ее нужно защитить.

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 265

Общество Северодвинск закроют на карантин "С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении. 40

Авто Названо лучшее время для покупки автомобиля Эксперты советуют не откладывать покупку автомобиля. Ближайшие недели — самое удачное время для приобретения автомобиля. 1

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Общество Финляндии удалось достичь нулевого уровня заражений коронавирусом Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщил о том, что в Финляндии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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Общество Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг". 241

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. 29

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко раскрыла тайну имени дочери Имя дочери российской певицы и актрисы Виктории Дайнеко до сих пор держится в секрете. 5