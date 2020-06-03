Общество

Газета.RuГазета.RuYoutube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
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Подробнее о событии

Философ объяснил, что не так с агитационным роликом про однополую семью, усыновившую ребенка

Росбалтвчера в 10:45

YouTube заблокировал рекламу поправок к конституции с участием геев

Forbes07:26

YouTube заблокировал видео за поправки в Конституцию, в котором фигурирует гей-пара

Znak.com06:50

Youtube заблокировал рекламу поправок в Конституцию РФ

URA.Ru06:00

YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

Афиша Daily06:56

Кто и зачем стыдит нас за «гомофобные» поправки в Конституцию?

РИА Новости01:00

YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции

Коммерсантъ08:45
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Общество

Rockstar Games на два часа отключит серверы GTA Online и Red Dead Online в память о Джордже Флойде

Ранее заявления в поддержку афроамериканского сообщества и борьбы с расизмом опубликовали многие другие игровые студии.
CyberSport.ru 12:48
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
831
Политика

Трамп рассказал о завоевавшем его доверие Путине

Президент США Дональд Трамп рассказал, как российскому лидеру Владимиру Путину удалось завоевать его доверие и получить приглашение в G7.
Lenta.ru вчера в 10:38
138
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
1,6K
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
460
Общество

1 июля в Волгоградской области состоится опрос о часовом поясе

В дни голосования по поправкам в Конституцию (с 25 июня по 1 июля) волгоградцы смогут высказать свое мнение о том, стоит ли оставлять местное время или лучше перевести его на московское.
Вечерний Волгоград 11:01
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Происшествия

Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда фондов, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 13:56
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Игры

Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption

Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru вчера в 04:46
9
Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
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Политика

Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков

Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
РИА Новости 12:14
1
Общество

Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
РБК вчера в 03:40
914
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
1,6K
Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
1,2K
Фигурное катание

Загитова до возобновления тренировок сдаст тест на коронавирус

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вряд ли приступит к тренировкам на льду сразу по приезде в Новогорск.
Реальное время 02 июня в 03:56
Шоу-бизнес

О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
8
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
2,6K
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
643
Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия вчера в 09:16
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Авто

В России Lexus ES 250 получил версию F Sport

Российские дилеры Lexus начали продажи седана Lexus ES 250 в новой комплектации F Sport.
Автоновости дня 08:13
Общество

Ронис Шарипов возглавил компанию «Туполев»

Ронис Шарипов, выходец из Ростеха, стал главой компании "Туполев". Прежний глава "Туполева" Александр Конюхов покидает компанию.
Экономика сегодня 09:59
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Армия и оружие

Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи

РИА Новости 14:00
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Происшествия

СК показал кадры нападения на сотрудников СОБРа в Екатеринбурге

Вместе с сообщением Свердловский СК показал кадры спецоперации, в ходе которой подозреваемый применил газ против сотрудников СОБР.
SM News 13:51
Общество

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
12
Происшествия

В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей

В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
46
Культура

Опубликован ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя

РИА Новости 09:12
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
2,1K
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру вчера в 10:52
4
Экономика

Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
14
Общество

В проповеди уральского священника нашли признаки экстремизма

Коммерсантъ 12:37
9
Как работают Яндекс.Новости?
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