Общество

Газета.RuГазета.RuYoutube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
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YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции

Коммерсантъ08:45

YouTube заблокировал ролик в поддержку поправок за насмешку над геями

News.ru07:42

YouTube заблокировал видео за поправки в Конституцию, в котором фигурирует гей-пара

Znak.com06:50

YouTube заблокировал рекламу поправок к конституции с участием геев

Forbes07:26

YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

Афиша Daily06:56

Кто и зачем стыдит нас за «гомофобные» поправки в Конституцию?

РИА Новости01:00

Философ объяснил, что не так с агитационным роликом про однополую семью, усыновившую ребенка

Росбалтвчера в 10:45
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Анджелина Джоли отмечает 45-летие

Экспресс газета 01:14
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
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Политика

Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он арестован

Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков.
Накануне.Ru 09:26
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Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Технологии

Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне

Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ФАН вчера в 20:39
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Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
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Происшествия

В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Российская газета вчера в 04:08
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Футбол

В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса

Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
RT на русском 10:54
Финансы

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском 09:43
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Наука

Созданы сенсоры хиральных молекул в лекарствах

Сотрудники Томского политехнического университета вместе с коллегами из Чехии разработали суперчувствительные сенсоры, которые позволяют обнаруживать в лекарствах различные энантиомеры — молекулы, которые относятся друг к другу как отражения в зеркале.
Индикатор 10:17
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
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Здоровье

Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года

Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
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Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Технологии

«ВКонтакте» запустила новый сервис «Клипы»

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый сервис «Клипы». Об этом сообщила пресс-служба организации.
RT на русском 05:24
18
Армия и оружие

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета вчера в 04:17
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Общество

Песков констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в России

В целом же, говоря о всей стране, специалисты констатируют положительную динамику, отметил Песков.
Российская газета 06:14
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Политика

Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», – сообщило агентство «БелТА».
Взгляд.ру 04:26
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Армия и оружие

«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку

Вести.Севастополь вчера в 02:14
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия черноморских пляжей

ИА Красная Весна вчера в 09:45
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Происшествия

Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения

В ведомстве полным ходом продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, рассказала "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Российская газета 11:17
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Как работают Яндекс.Новости?
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