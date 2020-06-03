Общество
Газета.RuYoutube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отмечает 45-летие
Экспресс газета 01:14
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Политика
Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он арестован
Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков.
Накануне.Ru 09:26
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Технологии
Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне
Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ФАН вчера в 20:39
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Футбол
В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса
Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
RT на русском 10:54
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском 09:43
Наука
Созданы сенсоры хиральных молекул в лекарствах
Сотрудники Томского политехнического университета вместе с коллегами из Чехии разработали суперчувствительные сенсоры, которые позволяют обнаруживать в лекарствах различные энантиомеры — молекулы, которые относятся друг к другу как отражения в зеркале.
Индикатор 10:17
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года
Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Технологии
«ВКонтакте» запустила новый сервис «Клипы»
Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый сервис «Клипы». Об этом сообщила пресс-служба организации.
RT на русском 05:24
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета вчера в 04:17
Общество
Песков констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в России
В целом же, говоря о всей стране, специалисты констатируют положительную динамику, отметил Песков.
Российская газета 06:14
Политика
Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», – сообщило агентство «БелТА».
Взгляд.ру 04:26
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь вчера в 02:14
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия черноморских пляжей
ИА Красная Весна вчера в 09:45
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения
В ведомстве полным ходом продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, рассказала "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Российская газета 11:17