Общество

Газета.RuГазета.RuYoutube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
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Подробнее о событии

YouTube заблокировал видео РИА ФАН о поправке в Конституцию про геев, усыновивших ребенка

Медиазона06:47

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Газета.Ru07:15

YouTube заблокировал видео за поправки в Конституцию, в котором фигурирует гей-пара

Znak.com06:50

YouTube заблокировал рекламу поправок к конституции с участием геев

Forbes07:26

YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

Афиша Daily06:56

Кто и зачем стыдит нас за «гомофобные» поправки в Конституцию?

РИА Новости01:00

Философ объяснил, что не так с агитационным роликом про однополую семью, усыновившую ребенка

Росбалтвчера в 10:45
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Общество

В ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о второй волне коронавирусной инфекции.
КМВ Новости вчера в 08:09
2,2K
Наука

Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови.
Lenta.ru вчера в 11:53
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Кино

Отмененный Каннский кинофестиваль объявил программу

Каннский кинофестиваль объявил программу фильмов 2020 года.
Газета.Ru 05:22
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Культура

"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"

ТАСС 06:15
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Политика

Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
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Общество

Спикер Мосгордумы раскрыл источник дохода почти в 2 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей.
REGNUM 07:31
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Политика

Пекин сделал решающий ход в торговой войне

Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
MOS.news вчера в 10:08
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
956
Политика

Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси

46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
149
Здоровье

Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
1,7K
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
150
Здоровье

В детском саду Губахи у воспитанника обнаружили коронавирус

В одной из групп детского сада Губахи у одного из воспитанников был выявлен положительный результат на коронавирус.
Новости Перми 06:21
3
Политика

Зеленский оплатит штраф за нарушение карантина в кафе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если нарушил карантин, выпив кофе в кафе в городе Хмельницкий.
Московский Комсомолец 07:30
Экономика

Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
RT на русском 05:55
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Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
844
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
262
Общество

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
207
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
56
Общество

Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения

Эхо Москвы вчера в 18:10
2,1K
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Вести.Ru вчера в 15:39
1,1K
Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
1K
Гаджеты

Стало известно, какие iPhone получат iOS 14

Известно, что обновление будет доступно на всех устройствах, которые поддерживают iOS 13, включая iPhone 6s и даже iPod touch.
Moi-portal.ru вчера в 06:25
8
Происшествия

Оползень унес в море жилой поселок

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
6
Общество

Появились фото крестного хода в Макарье и Бобино

Сегодня в соцсетях появились фото участников Великорецкого крестного хода, которые уже успели дойти не только до Макарья, но и до Бобино.
Newsler.ru 05:35
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
479
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3K
Шоу-бизнес

Победитель Евровидения Рыбак впервые рассказал о своей зависимости

News.ru 06:27
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Интерфакс 04:28
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