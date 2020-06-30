с чего всё началось

ЗАГСы, МФЦ и спортивные сооружения начнут работу в Подмосковье с 1 июля, детские сады — с 6 июля, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире "Россия-24".

ЗАГСы, МФЦ и детские сады в Подмосковье начнут работу с начала июля

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