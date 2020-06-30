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Народные новостиЗАГСы, МФЦ и детские сады в Подмосковье начнут работу с начала июля
ЗАГСы, МФЦ и спортивные сооружения начнут работу в Подмосковье с 1 июля, детские сады — с 6 июля, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире "Россия-24".
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с чего всё началось
Открытие всех детских садов в Подмосковье запланировано на понедельник, 6 июля, анонсировал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».Lenta.ru05:22
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Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Футбол
Гарай попрощался с «Валенсией» до фактического завершения сезона
Гарай отказался от предложения «Валенсии» подписать новый договор с зарплатой 2,7 миллиона евро в год.
ProstoProSport 11:01
Происшествия
Суд признал бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищении
Москва, 30 июня 2020, 16:59 — REGNUM Мещанский суд Москвы признал бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву виновной в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссера Кирилла Серебренников, сообщает 30 июня ТАСС.
REGNUM 09:59
Общество
В Карелии отменили 14-дневную изоляцию для приезжающих граждан РФ
В Карелии отменили двухнедельную изоляцию для всех граждан России.
Российская газета 10:10
Общество
Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
РБК 10:22
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Авто
В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter
Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ 10:44
Политика
ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ
В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:47
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья
Мосгорсуд смягчил на четыре месяца приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, осужденному за хищение 14 млрд рублей.
Известия 10:12
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости 10:15
Транспорт
Финляндия ведет переговоры о возобновлении работы поезда «Аллегро»
Финляндия и Россия ведут переговоры на уровне профильных министерств о возобновлении железнодорожного сообщения между странами.
Peterburg2.ru 10:46
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Гаджеты
СМИ: Windows 10 (2004) может улучшить игровые показатели на слабых PC
Издание PCGamer сообщает, что последняя сборка Windows 10 (2004) под номером 19041.329 позволяет повысить производительность в играх на слабых PC.
Игромания.ру 10:57
Кино
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Футбол
Еременко, Попов и Норманн могут сыграть с «Краснодаром»
Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов сдали по два отрицательных теста.
Бомбардир.ру 10:56
Политика
В Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров
Киев, 30 июня 2020, 12:01 — REGNUM Сегодня, 30 июня, в Киеве началась масштабная и бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют от власти погашения долгов по зарплатам, а также выдвигают ряд политических требований, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:01
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Политика
В «Слуге народа» пригрозили исключениями за «другой взгляд» на Россию
Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за "другой взгляд" на отношения с Россией, то они могут быть исключены из состава фракции.
РИА Новости 09:11