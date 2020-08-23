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ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»

Доставленный в берлинскую клинику «Шарите» Алексей Навальный формально прибыл в ФРГ как «гость канцлера», сообщает немецкий телеканал ZDF.В источнике
С чего всё началось
Госпитализированный в Германии оппозиционер Алексей Навальный формально оформлен как «гость канцлера», сообщил телеканал ZDF
 со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.
Коммерсантъ06:33
Подробнее о событии
RT на русском

ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»

RT на русском06:44
РИА Новости

ZDF: Навального доставили в Германию как «гостя канцлера»

РИА Новости06:43
Вести.Ru

В случае с Навальным немцы пошли на хитрость

Вести.Ru06:30
Газета.Ru

Навальный получил статус «гостя канцлера» Германии

Газета.Ru06:35
Коммерсантъ

Навального оформили в Германии как «гостя канцлера»

Коммерсантъ06:33
Взгляд.ру

Навального доставили в Берлин в статусе «гостя канцлера»

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ТАСС

СМИ: Навального привезли в Берлин и охраняют официально как «гостя канцлера»

ТАСС06:11

Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегодня07:53
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Московский Комсомолец06:29
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Право.ру21 августа в 12:56
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В РФ создан не имеющий аналогов буксировщик военных водолазов «Спрут»

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ТАСС00:48
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