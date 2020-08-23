В Сети нашли фото встречи Собчак с мужем Тихановской

В Твиттере обнаружилась фотография, на которой российская телеведущая Ксения Собчак запечатлена с белорусским оппозиционным блогером Сергеем Тихановским, супругом Светланы Тихановской, которая участвовала в качестве кандидата в президентских выборах в Белоруссии и считает себя победителем.