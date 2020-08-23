ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
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Доставленный в берлинскую клинику «Шарите» Алексей Навальный формально прибыл в ФРГ как «гость канцлера», сообщает немецкий телеканал ZDF.В источнике
С чего всё началось
Госпитализированный в Германии оппозиционер Алексей Навальный формально оформлен как «гость канцлера», сообщил телеканал ZDF
со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.
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