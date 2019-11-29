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REGNUMЖалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
По словам Ёргенсен, в среднем совет принимает решение по апелляции в течение 17 месяцев. Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
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Истек срок апелляции на разрешение Дании на строительство «Северного потока – 2»
Взгляд.ру27 ноября в 10:18
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