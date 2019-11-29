Общество

REGNUMREGNUMЖалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

По словам Ёргенсен, в среднем совет принимает решение по апелляции в течение 17 месяцев. Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Дания получила жалобу на разрешение по «Северному потоку — 2»

РИА Новости07:32

Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали

Lenta.ru07:03

Украинцы нажаловались на «Северный поток-2» датчанам

Утро.ru05:52

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

REGNUM05:47

В Датский Апелляционный совет поступила жалоба на разрешение по «Северному потоку - 2»

ТАСС05:26

Жалоба по «Северному потоку – 2» поступила в Датский апелляционный совет

News.ru06:21

Истек срок апелляции на разрешение Дании на строительство «Северного потока – 2»

Взгляд.ру27 ноября в 10:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Политика

ДНР приняла закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости 04:41
Общество

Москва получила премию World Travel Awards-2020

Премия World Travel Awards существует с 1993 года. Эксперты и туристы выбирают лучших в более чем 80 номинациях.
ТВ Центр вчера в 14:05
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:31
Происшествия

В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования

В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.
RT на русском 06:53
Здоровье

Каабак призвал не искать виновных в смерти ожидавшей операцию девочки

Телеканал 360° 07:14
Политика

Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос

Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:40
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Авто

Стало известно, когда УАЗ «Пикап» получит «автомат»

Ульяновское предприятие анонсировало старт продаж модели УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией.
SpeedMe вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой 02:28
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета вчера в 16:20
Политика

В МИД Китая обвинили США в «поддержке преступников» в Гонконге

Администрация США открыто поддерживает преступников в Гонконге и вмешивается во внутренние дела КНР.
ТАСС вчера в 02:57
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Футбол

«Астана» дома победила «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт вчера в 12:46
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Здоровье

Челябинцы не могут попасть к врачам из-за масштабного сбоя компьютеров

Получение талонов на прием и заполнение электронных медкарт почти парализовано из-за масштабных сбоев в компьютерной системе «Барс».
URA.Ru 04:26
Армия и оружие

Произведен запуск ракеты «Тополь»

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» был произведен с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр, который расположен в Астраханской области, боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения.
ГЛАС.RU вчера в 11:22
Происшествия

В канализации Петербурга нашли сильный яд

Lenta.ru 06:05
Политика

Зачем Трамп прилетел в Афганистан

День благодарения, один из главных праздников в США, Дональд Трамп встречает в Афганистане.
ТВ Центр 03:54
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Общество

В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

Lenta.ru 06:19
Единоборства

Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Pravda.Ru вчера в 05:33
Футбол

«Спартак» оштрафован за оскорбление Дзюбы фанатами

REGNUM 27 ноября в 07:27
Футбол

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия по итогам матчей пятого тура розыгрыша Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
РБК 00:52
Экономика

В МЭР отметили положительную динамику по реализации ФЦП в Крыму

Крым и Севастополь ежегодно увеличивают объем освоения средств по федеральной целевой программе, направленной на развитие полуострова, но темпы хотелось бы нарастить, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
ТАСС 01:56
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК вчера в 11:30
Футбол

Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
Петербургский дневник 06:52
Автоспорт

Сироткин может заменить Рассела на «Гран-при Абу-Даби»

Российский гонщик Сергей Сироткин может заменить Джорджа Рассела в составе «Уильямса» после первой практики на «Гран-при Абу-Даби», утверждает Autosport.
Спорт-Экспресс 04:30
Технологии

Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android

Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.
Lenta.ru 01:41
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное