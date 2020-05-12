Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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Россияне начали жаловаться не только на нехватку медицинских перчаток, но и на их подорожание, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

ФАС рассказала о жалобах россиян на дефицит и рост цен на перчатки

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