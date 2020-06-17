Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.

с чего всё началось

В российской столице побит температурный рекорд 1956 года: воздух к 13 часам прогрелся до 29,6 градуса тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Москве побит температурный рекорд 1956 года

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