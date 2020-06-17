Общество
Российская газетаВ Москве побит температурный рекорд 1956 года
В российской столице побит температурный рекорд 1956 года: воздух к 13 часам прогрелся до 29,6 градуса тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
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Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.РИА Новости09:10
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