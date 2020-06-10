Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. По данным центра «Фобос», «арктического вторжения» следует ждать уже к концу текущей недели.

Общество Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них. 67

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 74

Энергетика Россия сократила доходы от экспорта нефти в январе-апреле Россия сократила в январе—апреле 2020 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8% — до $30,024 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). 2

Общество Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве «Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей», — заявил он. 612

Общество Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить «Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения». 675

Общество В Симферополе ФСБ предотвратила теракт В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу. 766

Гаджеты Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета. 30

Политика Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.