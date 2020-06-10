Общество

REGNUMREGNUMЖара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. По данным центра «Фобос», «арктического вторжения» следует ждать уже к концу текущей недели.
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Россиян предупредили об «арктическом вторжении»

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Синоптики прогнозируют «арктическое вторжение»

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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

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Россия сократила в январе—апреле 2020 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8% — до $30,024 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
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АвтоВАЗ отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

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Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей», — заявил он.
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Общество

В Петербурге с 15 июня откроют парикмахерские

Смольный планирует с 15 июня открыть парикмахерские и другие организации в сфере услуг.
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Происшествия

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Взгляд.ру вчера в 10:28
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Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
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Суд отправил Ефремова под домашний арест

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Режиссер хоррора «Другой» поставит следующих «Зловещих мертвецов»

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На Москву надвигается гроза с градом

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Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус»

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В Симферополе ФСБ предотвратила теракт

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
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Происшествия

Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске

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Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
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Кино

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В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
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Политика

«Они не должны были лететь». В суде по делу о сбитом «Боинге» прокуратура представила свои доказательства: самолет был сбит ракетой «земля-воздух» из «Бука» в Снежном

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Новая газета вчера в 11:57
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Политика

Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины

Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
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Еврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию

Авторы документа утверждают, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай», задействованы в операциях влияния и дезинформационных кампаниях на территории ЕС и в других странах мира.
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Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России, актер Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова.
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