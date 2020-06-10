Общество
REGNUMЖара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. По данным центра «Фобос», «арктического вторжения» следует ждать уже к концу текущей недели.
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Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Политика
Путин призвал действовать на опережение в разработке информтехнологий
По мнению главы государства, занимаясь разработкой информтехнологий, следует соблюдать баланс — отсекать архаичные препоны, не нарушая при этом права пользователей.
NewInform 07:34
Кино
Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
Игромания.ру вчера в 10:16
Происшествия
Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург
В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году.
Российская газета 06:53
Политика
Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию.
РБК 05:35
Авто
«КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал «Самсон»
В Научно-техническом центре "КамАЗа" представили "первенца" из нового семейства карьерных самосвалов "Самсон".
Российская газета 05:34
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Общество
Власти назвали число смертей от коронавируса в Москве в мае
Как отметили в департаменте, всего в мае 2020 года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019-го (9998).
RT на русском 07:12
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Игры
В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
Хоккей
Бывший капитан «Барыса» стал мэром американского города
Американский хоккеист Брэндон Боченски, который ранее выступал за "Барыс", стал мэром города Гранд-Форкс, расположенного в Северной Дакоте (США).
Sport.ru 05:59
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян
Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 06:52
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости 04:36
Общество
Tesla получит новые «бесконечные» аккумуляторы
Разработкой батарей предприятие Tesla Motors занимается совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Ltd. Изначально сообщалось об установке новых аккумуляторов на автомобилях Tesla Model 3 к концу 2020 года, однако в китайской компании заявили о полной готовности запчастей к массовому выпуску.
RuNews24.ru 08 июня в 16:51
Технологии
«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст
Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд.
Evo-rus.com вчера в 13:26
Происшествия
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Политика
Президент Турции попросил Путина разрешить россиянам отдых в Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил турецкой прессе, что ведет переговоры с российским лидером по поводу приезда туристов.
Тонкости туризма 05:09
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
Общество
Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы
По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
U74.Ru 05:36
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Общество
МГУ занял рекордное 74-е место среди лучших вузов мира по версии QS
Всего в рейтинг входит около тысячи учебных заведений. В текущем году в него попали 28 российских вузов.
Коммерсантъ 05:26
Политика
На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела.
РИА Новости Крым 05:26
Кино
HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
Газета.Ru 02:47
Общество
Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46