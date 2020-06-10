Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. По данным центра «Фобос», «арктического вторжения» следует ждать уже к концу текущей недели.

Общество Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 484

Политика Путин призвал действовать на опережение в разработке информтехнологий По мнению главы государства, занимаясь разработкой информтехнологий, следует соблюдать баланс — отсекать архаичные препоны, не нарушая при этом права пользователей.

Кино Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные» Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.

Происшествия Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году. 10

Политика Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. 3,6K

Общество Власти назвали число смертей от коронавируса в Москве в мае Как отметили в департаменте, всего в мае 2020 года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019-го (9998). 16

Хоккей Бывший капитан «Барыса» стал мэром американского города Американский хоккеист Брэндон Боченски, который ранее выступал за "Барыс", стал мэром города Гранд-Форкс, расположенного в Северной Дакоте (США).

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 61

Общество Tesla получит новые «бесконечные» аккумуляторы Разработкой батарей предприятие Tesla Motors занимается совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Ltd. Изначально сообщалось об установке новых аккумуляторов на автомобилях Tesla Model 3 к концу 2020 года, однако в китайской компании заявили о полной готовности запчастей к массовому выпуску. 72

Происшествия Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина. 2

Общество В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.

Общество Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года. 31

Происшествия СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 178

Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. 512

Политика На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела.

Кино HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. 117