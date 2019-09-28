Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЖардим: «Головин лучше обостряет игру, чем Фабрегас»

Напомним, что в минувшем матче против «Ниццы» 23-летний российский футболист отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей. Издание L'Equipe назвало Головина лучшим игроком седьмого тура Лиги 1, поставив ему девять баллов.
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Жардим считает, что Головин лучше Фабрегаса. И вот в чем

Спорт-Экспресс07:54

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Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

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Леонарду Жардим: «Головин подходит на роль „восьмерки“ больше, чем Фабрегас»

Sports.ru07:34

Жардим: Головин прогрессирует, он лучше обостряет игру, нежели Фабрегас

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