Футбол
Евро-футбол.руЖардим: «Головин лучше обостряет игру, чем Фабрегас»
Напомним, что в минувшем матче против «Ниццы» 23-летний российский футболист отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей. Издание L'Equipe назвало Головина лучшим игроком седьмого тура Лиги 1, поставив ему девять баллов.
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Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Политика
На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
Национальный союз журналистов Украины призвал пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за «некорректные заявления и досадные ситуации».
RT на русском 07:49
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российская газета 07:55
Политика
Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США
По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
RuNews24.ru 26 сентября в 18:19
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Экономика
С 1 октября россиян ждут новые законодательные изменения
С 1 октября 2019 года россиян ожидает новая порция законодательных изменений, многие из которых могут отразиться на жизни граждан самым прямым образом.
Дни24 26 сентября в 03:40
Культура
Названа причина смерти 85-летнего Марка Захарова
О смерти Марка Захарова стало известно буквально несколько часов назад.
Радио Комсомольская правда 06:28
Армия и оружие
Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины
В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
Rusvesna.su 07:07
Наука
Интенсивные тренировки вызывают усталость не только тела, но и мозга
Собеседник вчера в 10:18
Футбол
Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба из его офиса на стадионе
В пятницу же вечером, 27 сентября, фанаты ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 02:33
Футбол
Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»
Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».
Rostov gazeta вчера в 08:01
Технологии
Huawei запустит собственный видеосервис в России
Китайская компания Huawei планирует запустить видеосервис для владельцев своих устройств в ряде стран.
Известия 07:52
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
RT на русском 08:25
Происшествия
Двое пьяных дебоширов задержали вылет самолета в Домодедово
Телеканал 360° 05:47
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Общество
В МЧС прокомментировали наказание за курение на балконе
В МЧС прокомментировали принятые правительством и вступающие в силу с 1 октября изменения в правила пожарной безопасности.
РИА Оренбуржье вчера в 07:36
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия 25 сентября в 08:02
Здоровье
Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила
На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Шоу-бизнес
«Он убивал себя экстремальным похудением»: друг Владимира Турчинского о причинах его смерти
StarHit.ru 04:00
Политика
В Сети появились свидетельские показания Шокина против Байдена
В Сети опубликовали показания бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина на экс-вице-президента США Байдена.
Газета.Ru 07:01
Армия и оружие
Британские СМИ оценили видео пуска «смертоносного оружия» России
Британские СМИ впечатлило видео запуска российской противокорабельной крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч».
Взгляд.ру 07:38
Футбол
Ионов: «„Ростов“ может обыграть любую команду»
Повторюсь, что «Ростов» может обыграть любую команду.
ProstoProSport 07:11
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 доехал до дилеров
Новинка является бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 23:09
Политика
Власти Саудовской Аравии хотят организовать прямое авиасообщение с Россией
Власти Саудовской Аравии подтолкнут местные авиакомпании к тому, чтобы организовать прямые рейсы с Россией, сообщил РИА Новости глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб.
РИА Новости 08:33
Политика
Трамп выложил видео с жесткой критикой Байдена и демократов
Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в Twitter ролик с критикой Джо Байдена и Демократической партии.
Журналистская правда 05:01