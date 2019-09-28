Футбол
Бомбардир.руЖардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»
Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина. Об игре россиянина поговорил его главный тренер Леонарду Жардим.
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Хоккей
«Лос-Анджелес» отправил Прохоркина в фарм-клуб
«Лос-Анджелес» отправил российского нападающего Николая Прохоркина в фарм-клуб, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт БИЗНЕС Online 17:58
Авто
Chevrolet Niva получила новую дешевую комплектацию
Цена Chevrolet Niva SL начинается от 523 800 рублей, такая версия доступна в единственном цвете «Айсберг» (белый неметаллик) с неокрашенными передними бамперами и штампованными колесами черного цвета.
Тарантас Ньюс вчера в 03:27
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Общество
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Газета.Ru 10:48
Спорт
Во Владивостоке прошел IV международный Galaxy Vladivostok Marathon
Primpress.ru 03:30
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 14:57
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Здоровье
В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи
У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).
РИА Новости вчера в 01:00
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В каждом матче 4 на 1, один игрок Mastermind отслеживает четырех выживших через сеть камер безопасности, оставаясь на шаг впереди, чтобы предотвратить их побег.
Srnsk вчера в 14:12
Общество
В РПЦ раскритиковали идею четырехдневной рабочей недели
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки.
Lenta.ru 17:28
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:05
Наука
Ученые разработали новый способ передачи квантовой информации
Ученые из Рочестерского университета открыли новый метод передачи информации о состоянии электронов.
МедиаПоток 09:14
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 26 сентября в 11:01
Гаджеты
Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой
Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.
Discover24 04:53
Космос
Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы
Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
Наше Москворечье-Сабурово 26 сентября в 06:34
Музыка
The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль вчера в 15:52
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Гаджеты
Новый iPhone 11 подешевел в России
Напомним, что в продажу смартфон поступил за 60 тыс. рублей.
Astera 26 сентября в 15:25
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Политика
Почти половина американцев выступают за импичмент Трампу
Около половины опрошенных американцев (47%) поддерживают идею импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов опроса, проведенного для американского издания The Hill .
Коммерсантъ 01:59
Общество
Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
РБК вчера в 04:08
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Политика
Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену
Лидера демократов в Конгресс Пелоси предсказуемо не впечатлили даже расшифровки телефонного разговора Трампа и Зеленского, где Трамп, как выяснилось, не так уж агрессивно, но поднял тему шлейфа, который в Киеве оставили его главный потенциальный соперник на грядущих выборах Джон Байден и его сын-газовик.
Вести.Ru 14:21