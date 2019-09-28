Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЖардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»

Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина. Об игре россиянина поговорил его главный тренер Леонарду Жардим.
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Жардим считает, что Головин лучше Фабрегаса. И вот в чем

Спорт-Экспресс07:54

Леонарду Жардим: «Головин подходит на роль „восьмерки“ больше, чем Фабрегас»

Sports.ru07:34

Жардим: Головин прогрессирует, он лучше обостряет игру, нежели Фабрегас

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Главный тренер «Монако» сравнил Головина и Фабрегаса

Газета.Ru07:00

Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

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Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

Матч ТВ06:45

Жардим: «Головин лучше обостряет игру, чем Фабрегас»

Sport24.ru07:16
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
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