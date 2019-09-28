Футбол
Бомбардир.руЖардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»
Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина. Об игре россиянина поговорил его главный тренер Леонарду Жардим.
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Космос
Российские ученые разработали систему для уборки космического мусора
iReactor вчера в 20:06
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР.
РИА Новости 12:33
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Футбол
Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
Газета.Ru 11:59
Религия
РПЦ приветствовала присоединение к ней клириков «русского экзархата»
В Русской православной церкви тепло встретили новость о присоединении к ней большинства клириков "русского экзархата" в Западной Европе.
Интерфакс 12:15
Политика
Джонсона подозревают в злоупотреблениях
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru 11:51
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Экономика
Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома
Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Политика
МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру 12:18
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Происшествия
Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов
Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Рудковская заявила, что Навка «заняла» её день премьеры ледового шоу
Яна Рудковская заявила, что Татьяна Навка «заняла» её день.
OAnews 12:54
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости 26 сентября в 22:31
Происшествия
Судно с украинцами пропало в Атлантике
Газета.Ru 11:51
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)
Чемпионат 12:49
Шоу-бизнес
Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней
Политика Сегодня 13:17
Космос
В октябре астероид уничтожит Землю
Территория новостей 05:20
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33