Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЖардим: «Головин лучше обостряет игру, чем Фабрегас»

Напомним, что в минувшем матче против «Ниццы» 23-летний российский футболист отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей. Издание L'Equipe назвало Головина лучшим игроком седьмого тура Лиги 1, поставив ему девять баллов.
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Жардим считает, что Головин лучше Фабрегаса. И вот в чем

Спорт-Экспресс07:54

Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

Sportbox.RU06:45

Жардим: «Головин лучше обостряет игру, чем Фабрегас»

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Главный тренер «Монако» сравнил Головина и Фабрегаса

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Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

Матч ТВ06:45

Леонарду Жардим: «Головин подходит на роль „восьмерки“ больше, чем Фабрегас»

Sports.ru07:34

Жардим: Головин прогрессирует, он лучше обостряет игру, нежели Фабрегас

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Московский ЦСКА уступил в гостях красноярскому "Енисею" в стартовом для себя матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 09:20
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Названы последствия извинений по требованию Кадырова

Lenta.ru 13:16
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Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

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РБК 06:22
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Сиамские близнецы родились на Украине

Рождение сиамских близнецов произошло в ночь с пятницы на субботу, сообщил агентству УНИАН главный врач черновецкого роддома №2 Альберт Курицын.
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Аргументы недели 12:53
Армия и оружие

СМИ Китая рассказали про российский «кошмар авианосца» США

В издании отмечается, что дальность ракеты составляет 650 км. При этом авианосцы США способны контролировать вокруг себя зону в 550 км. Также в данном СМИ подозревают, что ракета, выпущенная российской субмариной, может быть оружием для нападения на американский авианосец.
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Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Футбол

Борнмут — Вест Хэм 2:2

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
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Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
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Общество

В России создадут базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
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После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Армия и оружие

Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ

Победа РФ 04:14
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Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов

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Награды олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на Ebay

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Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

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