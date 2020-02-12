Политика

ВедомостиВедомостиЖаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу.
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с чего всё началось

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

У Роскомнадзора может появиться новый руководитель, рассказали «Ведомостям» два собеседника со ссылкой на сотрудников самой службы. Один из собеседников знает, что действующий руководитель ведомства Александр Жаров может перейти в медиахолдинг «Газпром-медиа».
Ведомости07:59

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Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Ведомости07:59

Жаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

РБК08:10

Жаров заявил, что ничего не знает о возможном назначении главой «Газпром-медиа»

ТАСС08:15

Источник сообщил, что назначение Липова главой Роскомнадзора не планируется

Интерфакс09:20

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, по сведениям «Ведомостей», может возглавить медиахолдинг «Газпром-медиа»

Эхо Москвы08:30

СМИ: Жаров может перейти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Коммерсантъ09:04

Стало известно о возможном уходе с поста главы Роскомнадзора

Lenta.ru08:57
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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