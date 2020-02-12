У Роскомнадзора может появиться новый руководитель, рассказали «Ведомостям» два собеседника со ссылкой на сотрудников самой службы. Один из собеседников знает, что действующий руководитель ведомства Александр Жаров может перейти в медиахолдинг «Газпром-медиа».

с чего всё началось

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу.

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

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