Политика
ВедомостиЖаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу.
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с чего всё началось
У Роскомнадзора может появиться новый руководитель, рассказали «Ведомостям» два собеседника со ссылкой на сотрудников самой службы. Один из собеседников знает, что действующий руководитель ведомства Александр Жаров может перейти в медиахолдинг «Газпром-медиа».Ведомости07:59
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Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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Общество
Как велось расследование дела «Сети»
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе
Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.
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На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
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Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге
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Появился трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона
В сети появился дебютный трейлер нового фильма Уэса Андерсона («Отель "Гранд Будапешт"», «Остров собак») — «Французский диспетчер».
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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители.
Политика
Алексей Гордеев получил мандат депутата Госдумы
В среду 12 февраля Центризбирком РФ передал мандат депутата Государственной думы Алексею Гордееву, до 15 января 2020 занимавшему пост заместителя председателя российского Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.
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Сообщается о нанесении удара ВВС США по сирийской армии
Из Сирии приходят сообщения о том, что к нанесению ударов по сирийской правительственной армии подключились и Соединённые Штаты Америки.
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Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Кино
Стали известны победители премии «Оскар»
Лидером по числу упоминаний стал фильм «Джокер», который был заявлен в 11 номинациях, в том числе «лучший фильм», «лучший режиссер» (Тодд Филлипс) и «лучший исполнитель главной роли» (Хоакин Феникс).
Политика
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Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Авто
Внедорожник Toyota Land Cruiser получил спецверсию Sahara Horizon
Всего японский автопроизводитель собирается выпустить 400 внедорожников Toyota Land Cruiser в особом исполнении Sahara Horizon.
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна
Пока поклонники с жаром обсуждали, будет ли новость связана с карьерой спортсменки, ее деятельностью в ранге посла сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио (Медведева сейчас находится в Японии) или личной жизнью, выяснилось, что речь идет о выходе авторской коллекции для онлайн-магазина фигуристки.