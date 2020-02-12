Политика
Daily StormЖаров может возглавить «Газпром-медиа»
РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров стал претендентом на пост «Газпром-медиа».
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с чего всё началось
Третий собеседник знает от чиновников правительства и других чиновников о такой перестановке. Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».Ведомости07:59
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Политика
Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Космос
Космическая реклама в прямом смысле может появиться в России
В 2022 году на орбиту отправятся два первых микроспутника с лазерными диодами, с помощью которых в дальнейшем можно будет писать и рисовать послания в небе, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на tass.ru.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Общество
WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям
Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Общество
Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1068 человек
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1068 человек, передает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.
Спорт
Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой
В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Экономика
Минфин отсудил миллиард у новосибирской агрокомпании
Минфин отсудил миллиард у новосибирской агрокомпании после того, как ее признал банкротом.
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Летом 2019 года против директора ФБК возбудили уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК) из-за отказа удалить расследование.
Культура
Бурак Озчивит: «Мы с супругой сильно разочарованы»
Напомним, Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Культура
Психологический триллер «Триггер» стартует на Первом канале 10 февраля
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Политика
День рождения Ленина объявят выходным ради голосования по Конституции
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день — 22 апреля.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.