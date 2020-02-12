Третий собеседник знает от чиновников правительства и других чиновников о такой перестановке. Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».

с чего всё началось

РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров стал претендентом на пост «Газпром-медиа».

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