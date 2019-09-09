Политика

РБКРБКЖаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

День тишины в России в этом году выпал на 7 сентября. Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
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Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в намеренном вмешательстве в выборы

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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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