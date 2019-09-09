Политика
РБКЖаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
День тишины в России в этом году выпал на 7 сентября. Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 20:11, Вашингтон
Общество
Роскачество обнаружило токсины в готовых сухих завтраках для детей
RT на русском 02:36
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла условия брачного договора
StarHit.ru 09:30
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 16:56
Политика
Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права
Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика
Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах
4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Армия и оружие
Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
РБК 20:01
Технологии
«Роскачество» дало рекомендации по защите от мошенников в соцсетях
В «Роскачестве» подготовили ряд рекомендаций по защите от мошенников в социальных сетях.
Вечерняя Москва 06:46
Экономика
Суд отказался арестовывать имущество экс-руководства «Развития»
Сегодня, 9 сентября 2019 года, стало известно, что Арбитражный суд Карачаево-Черкессии отказался арестовывать имущество бывших руководителей ООО КБ «Развитие» (лицензия отозвана 10 октября 2016 года) по ходатайству госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Саминвестор 06:55
Политика
Подведены итоги выборов в Мосгордуму
По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
Газета.Ru 04:59
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии сравнил Шотландию с «раненым животным»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящей встречи 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
Евро-футбол.ру 09:00
Футбол
Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном
Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru 14:16
Авто
Hyundai Creta получил спецверсию Rock Edition
Российские дилеры Hyundai начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.
Автостат 07:54
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю
Первый российский антропоморфный робот «Федор», который побывал в космосе, вернулся на Землю.
Комсомольская правда 06 сентября в 18:00
Здоровье
Бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея
Отмечается, что 24-летний молодой человек по имени Марсело мечтал стать отцом, в связи с чем 45-летняя Вальдира дас-Невес решила осуществить мечту сына.
iReactor 15:25
Футбол
Северная Ирландия — Германия: Ройс и Вернер сыграют с первых минут
В турнирной таблице группы С сборная Северной Ирландии занимает 1-е место, набрав в четырёх матчах 12 очков.
Чемпионат 13:56
Общество
Красноярские учителя «предъявили» школьнику за модную прическу
В Красноярском крае сотрудники школы потребовали от четвероклассника избавиться от причёски «man bun».
Общественная служба новостей 11:20