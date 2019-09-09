Политика
РБКЖаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
День тишины в России в этом году выпал на 7 сентября. Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
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Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Интерфаксвчера в 10:38
Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Коммерсантъвчера в 11:36
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
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РИА Новости 02:10
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Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников
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Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке
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Православным россиянам захотели добавить еще один выходной
Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».
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Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
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NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
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Ведомости вчера в 04:13
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Популярный смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление
Недавно компания Samsung отчиталась о том, что Galaxy A50 стал самым продаваемым смартфоном компании в Европе по итогам второго квартала.
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Рубль смог немного укрепиться на Московской бирже
В понедельник, 9 сентября, российская валюта смогла немного укрепиться в ходе торгов на Московской бирже.
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Выдано положительное заключение на строительство ледовой арены УГМК
ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК, которая будет возведена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, и выдало положительное заключение.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:28
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Медведев уступил Надалю в финале US Open
Испанец быстро выиграл два первых сета, но Даниил Медведев смог вернуться в игру и сравнять счёт.
Metaratings 08 сентября в 21:08
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
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Коммерсантъ 03:09
Происшествия
Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска
В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.
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Газета.Ru 03:27
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Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
Таксистам в России могут ужесточить правила приема на работу
Агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу.
Газета.Ru вчера в 21:14
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян
Российский лидер Владимир Путин отсутствовал на встрече освобожденных по договоренностям России и Украины граждан, поскольку это не прерогатива президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
RT на русском вчера в 09:00
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
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ТАСС вчера в 13:03
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Цена на нефть марки Brent превысила $63
Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи.
REGNUM 01:09
Экономика
Индекс потребительских цен в Китае вырос на 2,8% в августе 2019 года
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REGNUM 02:42
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36