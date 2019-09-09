День тишины в России в этом году выпал на 7 сентября. Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Происшествия Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Армия и оружие В Японии оценили пуски снарядов из КНДР Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.

Космос Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.

Общество Подсчитано число трудоголиков в России Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России».

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Общество Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин Роскачество в ходе проверки одного из самых популярных видов быстрых завтраков, шоколадных шариков, выяснило, что треть из проверенных торговых марок содержит токсины.

Армия и оружие Сообщается об очередном ударе ВВС Израиля по объектам в Ираке Ближневосточные СМИ сообщают о том, что израильские беспилотники были использованы для нанесения очередного удара по территории Ирака.

Космос Ученые ищут первые звезды во Вселенной Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.

Политика Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.

Спорт Умер пловец из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытом море Вчера вечером стала известна печальная новость: умер пловец из Екатеринбурга, который в минувшие выходные проплыл 30 километров в открытом море в Греции на соревнованиях Oceanman.

Политика На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что до конца года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен пленными.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Технологии ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.

Политика Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму Ранее отмечалось, что побеждают кандидаты от КПРФ Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).

Политика Делегация из США приехала в Крым В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Политика «Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.

Общество В Тюмени срочно расселяют аварийный дом Сегодня на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций при администрации города Тюмени было принято решение о признании режима ЧС и расселения многоквартирного жилого дома по ул. Ставропольская, 1. В 19.00 в актовом зале школы № 69 состоялось собрание представителей администрации, МЧС, управы Калининского района с жителями дома.