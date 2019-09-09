Политика
РБКЖаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
День тишины в России в этом году выпал на 7 сентября. Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
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Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Интерфаксвчера в 10:38
Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Коммерсантъвчера в 11:36
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Происшествия
Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Армия и оружие
В Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru вчера в 06:10
Общество
Подсчитано число трудоголиков в России
Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России».
Lenta.ru 01:43
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Российская газета 02:03
Общество
Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин
Роскачество в ходе проверки одного из самых популярных видов быстрых завтраков, шоколадных шариков, выяснило, что треть из проверенных торговых марок содержит токсины.
ТАСС вчера в 02:16
Армия и оружие
Сообщается об очередном ударе ВВС Израиля по объектам в Ираке
Ближневосточные СМИ сообщают о том, что израильские беспилотники были использованы для нанесения очередного удара по территории Ирака.
Военное обозрение вчера в 23:44
Космос
Ученые ищут первые звезды во Вселенной
Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия вчера в 18:02
Политика
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Спорт
Умер пловец из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытом море
Вчера вечером стала известна печальная новость: умер пловец из Екатеринбурга, который в минувшие выходные проплыл 30 километров в открытом море в Греции на соревнованиях Oceanman.
Твой Континент 02:12
Политика
На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что до конца года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен пленными.
Утро.ru 02:13
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
ТАСС 08 сентября в 23:59
Технологии
ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии
Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
РБК 02:05
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
Ранее отмечалось, что побеждают кандидаты от КПРФ Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).
Ведомости 08 сентября в 16:57
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Общество
В Тюмени срочно расселяют аварийный дом
Сегодня на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций при администрации города Тюмени было принято решение о признании режима ЧС и расселения многоквартирного жилого дома по ул. Ставропольская, 1. В 19.00 в актовом зале школы № 69 состоялось собрание представителей администрации, МЧС, управы Калининского района с жителями дома.
ТюменьPRO вчера в 13:58
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32