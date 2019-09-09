По словам Жарова, Роскомнадзор еще в 2018 году объяснял руководству Google и Facebook, что закон запрещает политическую рекламу в день тишины, поэтому, пренебрегая этим правилом 8 сентября, компании осознанно пытались влиять на выборы.

Google и Facebook пытались оказать влияние на российские выборы

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