Политика
Политика СегодняGoogle и Facebook пытались оказать влияние на российские выборы
По словам Жарова, Роскомнадзор еще в 2018 году объяснял руководству Google и Facebook, что закон запрещает политическую рекламу в день тишины, поэтому, пренебрегая этим правилом 8 сентября, компании осознанно пытались влиять на выборы.
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Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Интерфаксвчера в 10:38
Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Коммерсантъвчера в 11:36
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:50, Вашингтон
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Smolnarod.ru вчера в 06:10
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
В Челябинске назначили руководителя управления капстроительства
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 9 сентября управление капитального строительства Челябинска возглавляет Василий Беспалов.
Новый День 00:27
Футбол
Сборная Белоруссии проиграла Уэльсу в товарищеском матче
Сборная Белоруссии по футболу уступила сборной Уэльса в товарищеском матче. Встреча в Кардиффе в понедельник завершилась со счетом 1:0.
РИА Новости вчера в 17:17
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Космос
Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю
OAnews вчера в 05:16
Культура
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
Армия и оружие
Трамп: США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая
По словам американского лидера, вооруженные силы Америки были "полностью истощены" Соединенным Штатам пришлось перестроить вооруженные силы страны и увеличить военные расходы из-за России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире канала C-Span.
Аргументы и Факты 00:11
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов
Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент.
ТАСС вчера в 18:26
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ предприняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Вести.Ru вчера в 16:29
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Футбол
Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте
Вести.Ru вчера в 16:40
Политика
Украинский омбудсмен заявила о желании вернуть из России 113 граждан
Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России.
РБК 00:31
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 20:48
Гаджеты
10 сентября Apple покажет новый iPhone
10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.
Газета Кемерова вчера в 12:40
Футбол
Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»
Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова
Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 вчера в 11:00
Общество
Всего четверть жителей России могут прожить на зарплату
Три четверти россиян считают себя бедными Независимые исследования сервиса ЕвроКредит.ру, проводивших опрос по поводу того, хватает ли гражданам зарплаты на месяц, выдали очень интересный результат.
RuBaltic.Ru вчера в 08:54
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Происшествия
Самолет Utair не смог сесть в Тюмени с первого раза
URA.Ru вчера в 23:54
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт вчера в 07:49