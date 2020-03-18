Политика
ИнтерфаксЖаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Оценить1,2K
с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора, говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.Ведомостивчера в 13:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Наука
Вирусолог: Коронавирус в США гуляет с августа 2019 года
Статья в авторитетном журнале Nature датирована 2015 годом. В ней рассказывается об "успехе" американских ученых.
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля
Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Единоборства
Глава UFC нашёл место для поединка Нурмагомедова и Фергюсона
Общество
В Кузбассе выздоровел первый пациент с коронавирусом
Кемерово, 24 марта 2020, 07:24 — REGNUM Оперштаб Кемеровской области сообщил о выздоровлении первого пациента с коронавирусом.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Общество
В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе
Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Авто
Как изменились цены на новые автомобили в России в марте
Цены на новые автомобили в России продолжают расти.
Авто
Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования
Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая коронавируса
В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проверяется в клинике на онкологию
Происшествия
Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины
Интернет
Более миллиарда пользователей Windows под угрозой. Официально
Компания Microsoft предупредила пользователей операционной системы Windows о двух критических уязвимостях, которые пока не закрыты и в настоящий момент вовсю используются хакерами.
Технологии
Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор
Российские специалисты из компании PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.