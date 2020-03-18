Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЖаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора, говорится
 в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
Ведомостивчера в 13:56

Подробнее о событии

В Минкомсвязи признали Жарова большим авторитетом в отрасли IT и массовых коммуникаций

ТАССвчера в 15:51

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Интерфаксвчера в 14:00

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от должности

Эхо Москвывчера в 13:52

Мишустин освободил Жарова от должности руководителя Роскомнадзора

Ведомостивчера в 13:56

Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора

Rambler News Serviceвчера в 13:54

Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

РБКвчера в 13:57

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Национальная служба новостейвчера в 13:59
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Наука

Вирусолог: Коронавирус в США гуляет с августа 2019 года

Статья в авторитетном журнале Nature датирована 2015 годом. В ней рассказывается об "успехе" американских ученых.
РЕН ТВ вчера в 13:13
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 15:15
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Общество

В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля

Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
ТАСС вчера в 22:27
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости вчера в 13:08
Единоборства

Глава UFC нашёл место для поединка Нурмагомедова и Фергюсона

Мойка78 вчера в 23:58
Общество

В Кузбассе выздоровел первый пациент с коронавирусом

Кемерово, 24 марта 2020, 07:24 — REGNUM Оперштаб Кемеровской области сообщил о выздоровлении первого пациента с коронавирусом.
REGNUM 00:24
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета 22 марта в 23:03
Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия вчера в 14:13
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Волга-Каспий вчера в 09:59
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Авто

Как изменились цены на новые автомобили в России в марте

Цены на новые автомобили в России продолжают расти.
Автоновости дня 00:19
Авто

Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Российская газета вчера в 15:27
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая коронавируса

В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 20:02
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости вчера в 11:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проверяется в клинике на онкологию

OvideO.ru 22 марта в 10:56
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Интернет

Более миллиарда пользователей Windows под угрозой. Официально

Компания Microsoft предупредила пользователей операционной системы Windows о двух критических уязвимостях, которые пока не закрыты и в настоящий момент вовсю используются хакерами.
iXBT.com вчера в 21:34
Технологии

Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Российские специалисты из компании PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом.
Известия вчера в 21:48
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru вчера в 09:49
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru вчера в 08:10
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Радио Зенит вчера в 05:06
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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